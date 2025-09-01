全球H5N1禽流感嚴峻 防檢署即起啟動強化秋冬禽流感防疫措施

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
防檢署表示，每年11月至翌年3月為度冬候鳥抵台主要季節，同時也是高病原性禽流感疫情好發時間。 美聯社

農業部動植物防疫檢疫署今表示，全球H5N1亞型高病原禽流感仍嚴峻，依近3年疫情研判，每年11月至翌年3月為疫情高峰，防檢署即日起至明年3月31日止啟動「強化秋冬禽流感防疫措施」，包括針對高風險禽場進行生物安全查核，以降低疫情發生及傳播風險。

防檢署表示，由於禽流感疫情主要透過候野鳥攜帶病原經遷徙造成跨境傳播，台灣地處候鳥遷徙路徑，每年11月至翌年3月為度冬候鳥抵台主要季節，同時也是高病原性禽流感疫情好發時間。因此今年持續與地方政府共同執行強化秋冬禽流感防疫措施，並依近年各月疫情發生趨勢，實施各項措施。

防檢署說明，準備期（9月至10月底）將盤點並釋出貯備防疫物資、完成動物防疫人員防疫處置訓練、進行候（野）鳥族群數量偵測並適時發布警訊、針對高風險禽場，例如近5年重複發生、達登記規模卻未辦理畜牧場登記等，進行生物安全查核及辦理養禽業者生物安全教育訓練。

至於高峰期（10月至翌年3月底）將加強疫情監控與依風險畫定熱區、禽流感熱區鄉、鎮、市、區等公共區域消毒作業、督導落實屠宰場場區、車輛清潔消毒措施，以阻斷疫情發生及傳播風險。

防檢署呼籲，養禽產業相關業者配合政府各項禽流感防疫措施及加強禽場、運禽車輛各項軟、硬體生物安全工作，並持續提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常應立即通報所在地動物防疫機關處置，以即時處置並控制疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺的動物不予補償，且最高可處新台幣100萬元罰鍰。

