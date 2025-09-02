別急著照做！哈佛研究防失智 醫曝「1點未實證」應重視這些日常習慣

近期哈佛大學研究指出，小鼠補充低劑量「乳清酸鋰」可減少失智相關病變並改善記憶，引發市場對鋰補充劑的關注。但醫師提醒，這些發現仍停留在動物實驗階段，尚未能直接套用在人類。相較之下，肌少症與失智的關聯已有實證支持，規律運動結合重量訓練，再搭配均衡飲食如地中海飲食，才是更可靠的預防之道。

哈佛大學研究團隊2025年8月在《Nature》發表研究，發現失智患者大腦中與記憶相關的特定腦區（如前額葉皮質）鋰濃度明顯偏低。

在小鼠實驗中，研究人員進一步觀察到，當小鼠接受低鋰飲食時，大腦內的失智相關病理變化、神經發炎及記憶退化都更加嚴重；反之，若在飲水中補充低劑量的「乳清酸鋰（lithium orotate）」，則可減少病理變化與神經發炎，並改善記憶表現。

台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲指出，鋰並非人體必須元素，不像鈣、鎂、鐵或碘缺乏時會導致疾病。人體平日透過飲用水、穀物、豆類等食物，已可攝取到微量鋰。

醫療上常用的鋰分兩種，也不一定防失智？

她說，目前醫療上常用的鋰為「碳酸鋰」或「檸檬酸鋰」，主要用於治療躁鬱症，可降低情緒發作的頻率與嚴重度，另也適用於部分特殊疾病如「睡眠頭痛」。

傅中玲表示，市售保健品多標示為「乳清酸鋰」等其他形式，劑量與醫師處方藥物相差數百倍。雖然含量低，中毒風險理論上較小，但若長期或不當使用，仍可能對腎臟與甲狀腺造成影響，尤其是腎功能不佳、脫水，或合併服用利尿劑、止痛藥、降血壓藥的族群，更易出現血中濃度升高風險。

她也提到，鋰藥物的「治療窗」極窄，意指有效劑量與中毒劑量的差距非常小，因此臨床治療須透過抽血監測，避免因濃度過高，出現手抖、噁心、步態不穩，甚至意識混亂或昏迷等嚴重副作用。

對於該份哈佛研究觀察到，極低劑量鋰補充能在小鼠降低失智相關病理變化，傅中玲則強調，人類與小鼠的代謝差異極大，尚不能直接推論「補鋰能預防失智」。

此外，流行病學研究顯示，部分地區飲用水中鋰含量較高，失智症發生率相對較低，「但這只是關聯現象，並非直接因果。」

防失智，建議地中海飲食

傅中玲提醒，與其倚賴鋰補充劑，不如採取已有充分科學證據支持的生活方式，包括以地中海飲食為基礎，多吃蔬果、全穀、豆類與橄欖油；增加富含omega-3的魚類，如鮭魚、鯖魚；攝取抗氧化食物如莓果、堅果等。

傅中玲說，調整日常生活方式更實在，多攝取天然食材，少吃加工食品，維持充足睡眠，並保持規律運動，尤其搭配適度的重量訓練，不僅有助心肺功能，也能降低肌少症風險；而肌少症與失智之間的關聯，已在研究中逐步獲得證實。

（本文出自2025.08.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）