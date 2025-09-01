Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
使用台中go掃QR code搭乘公車，提升Taiwan PASS使用便利性。圖／交通部觀光署提供
為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署自今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 Go」交通電子票券，並同步升級「台中捷運」從原先的實體卡改刷QR Code 進站功能，讓旅客在台中旅遊時更加便利。

「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運、4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」，以及國內外旅客適用的「台鐵版」，今年再推出「Taiwan PASS高鐵景點版」、「Taiwan PASS台鐵景點版」，以及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款產品。

觀光署說，Taiwan PASS交通電子票券在捷運部分，原先結合台中捷運實體卡的換票搭乘，此次與台中捷運公司合作，升級改刷QR code進站；另也擴大串聯「台中 Go」交通電子票券，內容涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線（含台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線）。

觀光署指出，旅客購買Taiwan PASS並選用「台中 Go」後，即可使用QR code於48小時內無限次搭乘相關運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等多元景點，降低轉乘成本。

觀光署表示，此次產品整合包含Taiwan PASS高鐵經典版、台鐵經典版及亮點Easy Go版等3款產品，升級後可使 Taiwan PASS涵蓋的交通路網更為綿密，未來也將持續與地方政府及運輸業者合作，擴大票證服務範圍及QR code數位化利用，相關資訊可至Taiwan PASS網站查詢（https://twpass.tw/）。

TaiwanPASS亮點EasyGo版納入台中go。圖／交通部觀光署提供
台中審計新村。圖／交通部觀光署提供
台中go QR code。圖／交通部觀光署提供
台中海洋館。圖／交通部觀光署提供
中捷掃QRcode進閘門。圖／交通部觀光署提供
TaiwanPASS雙鐵經典版納入台中go。圖／交通部觀光署提供
