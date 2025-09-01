Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署自今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 Go」交通電子票券，並同步升級「台中捷運」從原先的實體卡改刷QR Code 進站功能，讓旅客在台中旅遊時更加便利。

「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運、4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」，以及國內外旅客適用的「台鐵版」，今年再推出「Taiwan PASS高鐵景點版」、「Taiwan PASS台鐵景點版」，以及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款產品。

觀光署說，Taiwan PASS交通電子票券在捷運部分，原先結合台中捷運實體卡的換票搭乘，此次與台中捷運公司合作，升級改刷QR code進站；另也擴大串聯「台中 Go」交通電子票券，內容涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線（含台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線）。

觀光署指出，旅客購買Taiwan PASS並選用「台中 Go」後，即可使用QR code於48小時內無限次搭乘相關運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等多元景點，降低轉乘成本。