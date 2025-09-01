北市帶狀疱疹弱勢高風險族群 2劑疫苗全額補助

快訊

中央社／ 台北1日電

北市衛生局今天表示，設籍北市55歲以上原住民或65歲以上長者，只要符合低收或中低收入戶，且持有重大傷病註記或愛滋感染者或脾臟缺損者，可享2劑帶狀疱疹疫苗全額補助。

衛生局今天召開例行記者會表示，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）好發於長者及免疫力低下族群，即日起提供符合資格者2劑帶狀疱疹疫苗全額補助。

衛生局提醒，符合接種資格且尚未施打的長者，請攜帶健保卡、低收或中低收入戶證明及重大傷病或符合公告疾病等證明資料，至市立聯合醫院忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明等院區預約接種。

衛生局科長張惠美說，若自費施打，市面上每劑約新台幣8500元到1萬元居多。

她說，衛生局補助的帶狀疱疹疫苗為非活性基因重組疫苗（欣剋疹），需完整接種2劑，2劑間隔2到6個月，接種8年後的保護力可達84%，可與流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及白喉、破傷風、百日咳疫苗，同時在不同手臂接種。

關於帶狀疱疹，張惠美補充，初次感染會引發水痘，之後病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，隨著年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹，一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛。

衛生局說，一般治療方式包括靜脈注射、口服或局部塗抹抗病毒藥，也可使用止痛藥等症狀治療，幫助緩解疼痛、促進康復；提醒民眾保持規律作息、避免熬夜、降低生活與工作壓力、均衡飲食等提升免疫力，以降低帶狀疱疹及併發症發生。

病毒 衛生局 流感疫苗

