Taiwan PASS納台中go 暢行捷運及景點提升便利性

糖尿病是一種體內胰島素缺乏或功能不全的慢性代謝異常疾病，患者因為胰島素分泌不足或身體無法有效利用，所以造成血糖過高。家醫科醫師李思賢分享一則案例，一名患者體重一直在120公斤，雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜，血糖才降不下來，也提醒民眾：「高碳水食物必須適量攝取」。

2025-09-01 14:47