Taiwan PASS納台中go 暢行捷運及景點提升便利性

中央社／ 台北1日電

為了提升遊客遊玩台中市的便利性，交通部觀光署今天宣布，3款TaiwanPASS即日起納入台中go，旅客可在48小時內無限次搭乘台中捷運等，並暢行高美濕地、台中海洋館等景點。

Taiwan PASS自113年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，陸續推出國外旅客限定的「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」。

觀光署發布新聞稿表示，今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 go」交通電子票券，並同步升級原有「台中捷運」改採QR Code進站功能。

觀光署指出，此次與台中捷運公司合作，升級改刷QR code進站，另也與台中市政府共同努力，擴大串聯「台中 go」交通電子票券，內容涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線（含台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線）。

旅客購買Taiwan PASS並選用「台中 go」後，即可使用QR code於48小時內無限次搭乘相關運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等台中山、海、屯、都多元景點。

觀光署指出，這次產品整合包含Taiwan PASS高鐵經典版、台鐵經典版及亮點Easy Go版等3款產品，升級後將可使Taiwan PASS涵蓋的交通路網更為綿密，未來也將持續與地方政府及運輸業者合作，擴大票證服務範圍及QR code數位化利用。

大雪山 台中捷運

