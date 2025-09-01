台74線東昇里南入匝道通車 盼補齊路網改善動線

台74線台中大里區東昇里（六順橋）南入匝道，今天完工預計下午3時通車。交通部長陳世凱表示，感謝台中市府與中央合作，未來會補齊台74線路網缺口，改善周邊交通動線。

「台74線東昇里（六順橋）增設匝道工程」今天舉辦通車典禮，陳世凱、台中市副市長黃國榮、民進黨籍立法委員何欣純與當地民意代表等人皆出席。

陳世凱會中表示，他上任交通部長後，看到很多工程都延後完工，要感謝台中市府與中央合作，這項工程2年4個月就完成。在何欣純與在地議員投入下，讓工程可以落實，未來交通部會一步步補齊台74線路網缺口，改善周邊交通動線。

黃國榮說，台74線是中部地區重要的環狀快速道路，新增的東昇里南入匝道，不僅是地方交通建設的喜事，也在原有德芳南路匝道之外，提供更便利出入口，解決過去較難服務到東區、東平路及太平路沿線居民的需求。

何欣純提到，民國108年她與前立委黃國書、時任交通部長林佳龍，在匝道前的池王宮共同會勘，當時全力爭取攸關屯區發展的三匝道，現在草湖交流道已於前年完工通車、東昇里匝道今天啟用，十九甲北出匝道也將於明年2月啟用，象徵台中環線交通網路往前邁進。

台中市交通局說明，「台74線東昇里（六順橋）增設匝道工程」，起自環中東路五段，銜接台74線東向主線，全長約506公尺。工程總經費約新台幣3.7億元，中央負擔匝道工程3.07億元，台中市府負擔地取得及平面道路工程經費共1億6541萬元，預期未來用路人將減少約2.6公里的繞行距離，節省交通時間約10分鐘。