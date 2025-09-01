快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

血糖都不降！糖尿病患者把1食物當蔬菜 醫警告：要適量攝取

聯合新聞網／ 綜合報導
一名糖尿病患者雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜。示意圖／Ingimage
一名糖尿病患者雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜。示意圖／Ingimage

糖尿病是一種體內胰島素缺乏或功能不全的慢性代謝異常疾病，患者因為胰島素分泌不足或身體無法有效利用，所以造成血糖過高。家醫科醫師李思賢分享一則案例，一名患者體重一直在120公斤，雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜，血糖才降不下來，也提醒民眾：「高碳水食物必須適量攝取」。

家醫科醫師李思賢在臉書發文，表示有一位體重120公斤的糖尿病患者，糖化血色素高達10.8%，但是非常聽醫師的話，減少澱粉更把牛奶戒了，並開給他最好的藥物，但血糖還是沒有變化。

李思賢指出，這個問題一直困擾著他，直到最近才發現，患者一直把「玉米」當作蔬菜吃，一天吃四根玉米，在聽從醫師建議不吃玉米後，糖化血色素終於順利降到了8.6%，雖然血糖還是不低，但他相信三個月之後能夠更好。

李思賢提醒，不只是加工食品對健康有危害，很多傳統認知上健康的食物吃多了也會對健康造成傷害，高碳水的食物，諸如飯、地瓜、芋頭、馬鈴薯、玉米等雖然都是健康食物，但還是要適量攝取。

玉米 醫師 糖尿病

延伸閱讀

睡前吃綜合維他命當心睡不好！營養師揭3種妨礙睡眠的保健品｜元氣網

「每天這樣吃」血管彈性回春、心臟更強健！蘋果、黑巧克力都是好東西｜元氣網

富含鉀飲食可降低24%心臟衰竭風險 醫師建議多吃1類蔬果 ｜元氣網

餐前快走30分鐘！實測證明：餐後血糖升幅大幅降低

相關新聞

還有颱風！氣象署：9月颱風生成數平均5.1個 0.8個侵台

還可能會有颱風，中央氣象署臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」指出，氣候上而言，9月為台灣夏秋轉換時期，中旬後逐漸進入...

9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時10分針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區...

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體！ 廠商退款盼回收異常品

北市一名家長爆料，日前購買2罐巧虎寶寶米餅，給家中小孩食用，不料卻發現食品疑遭汙染，出現剪刀蟲半身屍骸，直言若讓小孩吃下...

解禁日本福島五縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

衛生福利部今天舉辦交接儀式，新任部長石崇良甫上任就有重大食安措施變動，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理...

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在...

環境部第2屆環評委員出爐 民間半數委員續聘

環境部第1屆環評委員於今年8月31日任期屆滿，第2屆環評委員名單已出爐，其中專家學者代表有一半續聘，環評委員每屆任期為2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。