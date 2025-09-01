血糖都不降！糖尿病患者把1食物當蔬菜 醫警告：要適量攝取
糖尿病是一種體內胰島素缺乏或功能不全的慢性代謝異常疾病，患者因為胰島素分泌不足或身體無法有效利用，所以造成血糖過高。家醫科醫師李思賢分享一則案例，一名患者體重一直在120公斤，雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜，血糖才降不下來，也提醒民眾：「高碳水食物必須適量攝取」。
家醫科醫師李思賢在臉書發文，表示有一位體重120公斤的糖尿病患者，糖化血色素高達10.8%，但是非常聽醫師的話，減少澱粉更把牛奶戒了，並開給他最好的藥物，但血糖還是沒有變化。
李思賢指出，這個問題一直困擾著他，直到最近才發現，患者一直把「玉米」當作蔬菜吃，一天吃四根玉米，在聽從醫師建議不吃玉米後，糖化血色素終於順利降到了8.6%，雖然血糖還是不低，但他相信三個月之後能夠更好。
李思賢提醒，不只是加工食品對健康有危害，很多傳統認知上健康的食物吃多了也會對健康造成傷害，高碳水的食物，諸如飯、地瓜、芋頭、馬鈴薯、玉米等雖然都是健康食物，但還是要適量攝取。
