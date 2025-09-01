聽新聞
還有颱風！氣象署：9月颱風生成數平均5.1個 0.8個侵台
還可能會有颱風，中央氣象署臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」指出，氣候上而言，9月為台灣夏秋轉換時期，中旬後逐漸進入東北季風型的氣候，偶有鋒面系統南下影響台灣，天氣轉涼。9月北太平洋西部海域颱風活動仍很活躍，颱風生成平均數為5.1個，侵台平均數為0.8個。
至於10月、11月時序進入台灣秋天季節，東北季風型天氣轉趨明顯，中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會明顯減少。
「報氣候 - 中央氣象署」指出，根據最新熱帶海洋和大氣環流監測資料顯示，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有發展的趨勢。依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，秋季台灣降雨有偏多、颱風活動區域有較靠近臺灣的趨勢，但不同案例對臺灣的影響程度不同。
秋季(9月-11月)台灣氣溫、雨量預報，「報氣候 - 中央氣象署」指出，氣溫正常至偏高溫，雨量則正常至偏多雨。
