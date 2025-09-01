快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

解禁日本福島五縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署強調，根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。圖／食藥署提供
食藥署強調，根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。圖／食藥署提供

衛生福利部今天舉辦交接儀式，新任部長石崇良甫上任就有重大食安措施變動，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗，全面取消額外的管制措施。對於食安疑慮，食藥署署長姜至剛表示，去年大約有6百多萬台灣人赴日本旅遊，「在當地吃得很開心」。

100年3月11日，日本福島第一核電廠發生事故，至今已14年，台灣近年逐漸解禁福島及周邊地區進口之食品。不過現行法規仍要求檢附產地證明與輻射檢測，且須逐批查驗；食藥署8月29日預告，將取消此規定，新制預告60天，最快年底可以上路。

姜至剛說，111年2月21日及113年9月25日，我國陸續調整日本食品管制措施，111年2月21日至114年7月31日期間，對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣共檢驗21717批，14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為零。

未來將有條件開放日本五縣市農產品的進口，這項新政策引起民眾恐慌，擔心吃到核食。姜至剛說，去年日本是台灣人出國遊玩第一名，有600多萬人次赴日，在當地也吃得很開心。今天衛福部長石崇良上任也指出，各國都已恢復常態性源頭管理，加上國內歷來檢驗26萬批日本相關食品，結果均合格，顯示其安全性及極低風險。

食藥署強調，政府在優先確保食安、維護國民健康的前提下，參考及接軌世界多國管理，依科學證據與國際標準，評估日本食品應回歸正常管理措施。而根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

國際上原有53個國家（地區）對日本食品採取管制措施，已有49個國家(地區)完全解除管制措施，包括法屬玻里尼西亞在113年解除管制措施，目前僅剩中國（含香港、澳門）、韓國、俄羅斯及臺灣，仍對部分或全部產品停止輸入或要求提供輻射或(及)產地證明。

姜至剛說，預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，回歸源頭管理及邊境管制，即由日本政府就其限制流通之食品品項，由該國進行管制，並由我國主管機關於邊境依食品安全衛生管理法相關規定，持續依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。

食藥署8月29日預告，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗。本報資料照片
食藥署8月29日預告，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗。本報資料照片
食藥署強調，政府在優先確保食安、維護國民健康的前提下，參考及接軌世界多國管理，依科學證據與國際標準，評估日本食品應回歸正常管理措施。圖／食藥署提供
食藥署強調，政府在優先確保食安、維護國民健康的前提下，參考及接軌世界多國管理，依科學證據與國際標準，評估日本食品應回歸正常管理措施。圖／食藥署提供

日本 食安 食藥署

延伸閱讀

石崇良接掌衛福部 陳時中稱許「智者」

卸任衛福部長邱泰源提醒「照稿念」 新任部長石崇良堅持一分鐘就破功

衛福部長：6G+AI 可以做更多

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

相關新聞

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在...

環境部第2屆環評委員出爐 民間半數委員續聘

環境部第1屆環評委員於今年8月31日任期屆滿，第2屆環評委員名單已出爐，其中專家學者代表有一半續聘，環評委員每屆任期為2...

Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署自今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 Go」交通電...

「合法要飯」導致預算被刪？ 文化政策學會籲文化部提補助效益影響評估

文化部追加預算2.8億上周遭立院刪除，引發文化界熱議。雖然此次遭刪除的預算主要是多間國立博物館的預算，但網路討論焦點仍聚...

血糖都不降！糖尿病患者把1食物當蔬菜 醫警告：要適量攝取

糖尿病是一種體內胰島素缺乏或功能不全的慢性代謝異常疾病，患者因為胰島素分泌不足或身體無法有效利用，所以造成血糖過高。家醫科醫師李思賢分享一則案例，一名患者體重一直在120公斤，雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜，血糖才降不下來，也提醒民眾：「高碳水食物必須適量攝取」。

才剛開學！他見行事曆9、10月「4大連假」嗨了：實現周休3日夢想

隨著開學日到來，全台中小學正式展開新學期。不過根據最新行事曆顯示，9月下旬至10月將出現一連串三天連假，總計四個連假接連登場，對學校教學與家長安排日常作息都將產生不小影響，但對沒有暑假的上班族來說，卻是一個小確幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。