解禁日本福島五縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

衛生福利部今天舉辦交接儀式，新任部長石崇良甫上任就有重大食安措施變動，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗，全面取消額外的管制措施。對於食安疑慮，食藥署署長姜至剛表示，去年大約有6百多萬台灣人赴日本旅遊，「在當地吃得很開心」。

100年3月11日，日本福島第一核電廠發生事故，至今已14年，台灣近年逐漸解禁福島及周邊地區進口之食品。不過現行法規仍要求檢附產地證明與輻射檢測，且須逐批查驗；食藥署8月29日預告，將取消此規定，新制預告60天，最快年底可以上路。

姜至剛說，111年2月21日及113年9月25日，我國陸續調整日本食品管制措施，111年2月21日至114年7月31日期間，對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣共檢驗21717批，14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為零。

未來將有條件開放日本五縣市農產品的進口，這項新政策引起民眾恐慌，擔心吃到核食。姜至剛說，去年日本是台灣人出國遊玩第一名，有600多萬人次赴日，在當地也吃得很開心。今天衛福部長石崇良上任也指出，各國都已恢復常態性源頭管理，加上國內歷來檢驗26萬批日本相關食品，結果均合格，顯示其安全性及極低風險。

食藥署強調，政府在優先確保食安、維護國民健康的前提下，參考及接軌世界多國管理，依科學證據與國際標準，評估日本食品應回歸正常管理措施。而根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

國際上原有53個國家（地區）對日本食品採取管制措施，已有49個國家(地區)完全解除管制措施，包括法屬玻里尼西亞在113年解除管制措施，目前僅剩中國（含香港、澳門）、韓國、俄羅斯及臺灣，仍對部分或全部產品停止輸入或要求提供輻射或(及)產地證明。