35歲女靠這招半年減重29公斤 醫：生活型態調整才能不復胖

1名35歲的女性體重129.8公斤，因車禍住院驚覺不僅行動不便、躺臥不適，也讓她下定決心正視體重問題。後來在醫師協助下，以藥物並搭配生活型態調整，半年成功減重29公斤，不僅走路不再氣喘吁吁，膝蓋負擔減輕，連慢性病藥物劑量也隨之下降。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，她並未採取傳統的「飲食熱量計算」方式，而是採取漸進式生活型態調整策略。每月引導患者養成一項有益減重的生活習慣，包括健康零食選擇、壓力管理技巧、改善生理期失眠方法，甚至提供減重期間安心食用宵夜的建議，讓減重過程更具彈性與可持續性。

另也考量患者本身患有心臟肥大、慢性腎臟病與早期糖尿病等慢性疾病，因此選擇了每周一次的針劑輔助治療。

這名女性的變化顯著，體重從129.8公斤降至100.8公斤，體脂由66.6公斤減到30.9公斤，腰圍也從137公分縮小至118公分。她表示，自己過去「走幾步就喘、腳常疼痛」，如今不僅活動更輕鬆，也可以不用吃這麼多藥物。

彭馨儀說，任何藥物使用前，應由專業醫師評估肝腎功能及共病狀況，並於合法醫療院所取得。她強調，藥物僅是「加速器」，真正能避免復胖、維持健康體態的關鍵，仍在於生活型態的長期調整。