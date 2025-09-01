快訊

肺癌篩檢發現7公分大腫瘤 達文西機器人手術隔天就出院

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔及心臟血管外科主任廖啟耀（右）與醫療團隊聯手診治，讓病人重拾健康生活。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔及心臟血管外科主任廖啟耀（右）與醫療團隊聯手診治，讓病人重拾健康生活。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名68歲男性接受健保的肺癌篩檢，發現縱膈腔內有一顆約7公分的腫瘤。醫療團隊評估，雖未出現任何胸悶、咳嗽或呼吸困難等症狀，但是依據影像學檢查顯示該腫瘤可能是胸腺瘤，若不及時處理，可能會壓迫心臟、氣管或其他重要器官。後來經施以達文西機器人手術系統精準切除，讓他順利康復，重拾健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔及心臟血管外科主任廖啟耀說，胸腺位於胸骨後方、心臟前方，周圍環繞著多條重要血管與神經，傳統手術通常需要大範圍開胸，傷口大小約為20至30公分，對病人來說是相當大的負擔。

但採用第四代達文西機器人手術系統，僅需3個微小切口即可完成，最大傷口僅3公分。且因機械手臂具有高靈活性，並提供放大3D視野，使得醫師能夠在不傷及周圍重要組織的情況下，精準地剝離並完整切除腫瘤。

他說，患者術後僅有輕微的疼痛感，無需使用大量止痛藥，肺功能保留良好。最令人欣慰的是，患者術後第二天就能出院，顯示出達文西微創手術在加速康復方面的效果。

廖啟耀說，胸腺瘤雖然多為良性，但若不處理可能會逐漸長大，壓迫周邊器官。根據文獻顯示，約30%的胸腺瘤可能與自體免疫疾病（如重症肌無力）有關。呼籲大家應定期進行健康檢查，凡是符合政府肺癌篩檢補助計畫資格的民眾，要把握機會接受檢查，及時揪出病灶維護健康。

他說，此例可以提醒民眾早期篩檢的重要性，除了展現微創科技應用成果，也證實國民健康署推動的LDCT肺癌篩檢計畫，不僅能有效偵測早期肺癌，亦有助於發現其他潛藏的無聲病變，反映微創醫療和篩檢政策相輔相成的優勢。

