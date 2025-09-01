快訊

嘉市家樂福北門店確定營業至9月22日 感恩回饋大出清

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地方社群媒體貼出家樂福北門店結束營業公告，經向家樂福公司確認營業至今年9月22日。記圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義地方社群媒體貼出家樂福北門店結束營業公告，經向家樂福公司確認營業至今年9月22日。記圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書

嘉義家樂福北門店正式宣布9月22日結束營業，並貼出公告，「即日起～9／22 一件不留 大出清」；網友感嘆這次是真的，又少了一家可以吹冷氣閒逛的賣場、趁這時機來撿便宜。

從去年家樂福北門店結束營業傳聞不斷，家樂福表示「以公司公告為準」，近來傳聞又起，和賣場有租約的商家紛紛貼上「結束營業特賣五折」「結束營業 獨家下殺」「結束倒數 最後營業日9月22日」「結束營業 瘋狂搶購一件不留」，快剪店發送折價券給舊雨新知。

今天社群媒體貼出家樂福北門店結束營業公告，記者詢問家樂福公司，確定這次是真的要結束營業。

公告內容表示，基於公司整體營運考量，將營業至今年9月22日（周一）晚間10時30分，重視每名顧客權益，後續將由周邊其他分店（量販：嘉義店、超市：德明店、仁愛店、民族店）及家樂福線上購物持續提供服務。感謝17年來支持與愛護、陪伴。

網友發文表示「這下要做總圖了」、「真的確定嗎？要確定捏」、「這下要跑更遠去採買了」。

市府文化局表示，嘉義市圖書館總館園區興建計畫已爭取到中央補助5.4億，目前正辦理規畫設計案建築師團隊招標作業。使用土地位於阿里山林業鐵路北門車站北側，北臨博東路，東臨維新路，包含機關用地面積約3.19公頃。現階段辦理都市計畫變更公開展覽階段，預計明年底完成細部設計後便會辦理工程發包。

嘉義市家樂福北門店將結束營業，承租賣場的店家已貼結束營業特賣。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福北門店將結束營業，承租賣場的店家已貼結束營業特賣。記者李宗祐／攝影
嘉義地方社群媒體貼出家樂福北門店結束營業公告，經向家樂福公司確認，營業至今年9月22日。記者李宗祐／翻攝
嘉義地方社群媒體貼出家樂福北門店結束營業公告，經向家樂福公司確認，營業至今年9月22日。記者李宗祐／翻攝

嘉義 北門 家樂福

