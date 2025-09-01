幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體！ 廠商退款盼回收異常品

北市一名家長爆料，日前購買2罐巧虎寶寶米餅，給家中小孩食用，不料卻發現食品疑遭汙染，出現剪刀蟲半身屍骸，直言若讓小孩吃下，尖端刺穿喉嚨或腸胃後果不堪設想。衛生局表示，第一時間接獲訊息就與進口商了解，業者也已發函盼能收回異常產品調查，並退款給消費者。

根據「壹蘋新聞網」報導指出，有市民在知名連鎖藥局購買2罐巧虎寶寶米餅，原先想讓孩子食用及練習抓握，但整罐快吃完發現底部出現黑色斑點，一倒出來竟是剪刀蟲半身屍骸，女子打給進口商詢問，未料最後僅是退款，她直言，「如果小孩吃下那麼銳利的蟲子，戳破喉嚨或是腸子，太危險了。」

食藥科長林冠蓁表示，民眾是在6月透過衛生局陳情，第一時間也去和進口廠商了解狀況，並請廠商停供製造流程等進口程序，根據廠商回覆過去也沒有發生過類似案例，經廠商提供檢測報告生產過程皆符合相關規定與程序。

林冠蓁說，後續業者已退款給消費者，並希望能回收異常產品及照片調查，不過報告尚未出爐，會持續追蹤狀況，確保消費者食品安全。