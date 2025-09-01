國軍花蓮總醫院打造心臟血管中心 引進最新設備一條龍守護生命

國軍花蓮總醫院成立「心臟血管中心」，引進全新高階心血管手術整合系統，並將非侵入式器材搬進中心，提供一條龍式照護，今天正式啟用，補足國軍戰區醫院最後一塊心血管重症醫療照護拼圖，提供更完善醫療資源。

由於花蓮地形狹長，國軍花蓮總醫院是第二作戰區唯一的軍醫院，國防部斥資8000萬元，在醫院成立心臟血管中心，並購置全台最新的心導管設備，增加醫療量能。

國軍花蓮總醫院副院長林耕民表示，發生緊急心肌梗塞情況時，必須在短時間內把血管打通，才能保存心臟功能、挽救性命；心臟血管中心除了心導管設備，也將心臟檢查室的心臟超音波、運動心電圖等非侵入式器材，以及心臟科診間搬到中心整合，提供門診檢查到急性治療一條龍式照護。

林耕民指出，因醫院坐落在新秀地區，醫療資源較缺乏，感謝國防部與地方政府的支持，協助成立心臟血管中心，讓醫院能在北花蓮地區提供更完善的心血管照護。

他提及，醫院今年4月購入640切電腦斷層掃描儀、建置複合式手術室及成立燒傷加護中心；年底將成立核子醫學檢查，感謝國防部前後投資近3億元，照顧東部民眾。