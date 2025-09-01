石崇良接掌衛福部 陳時中稱許「智者」

快訊

中央社／ 台北1日電

衛生福利部長石崇良今天上任，曾任衛福部長的行政院政務委員陳時中稱讚石崇良是「智者」，期許「有所不為、有所當為、問心無愧」 。

他說，石崇良正式進衛政體系前，已以年輕學者身分貢獻很多專業，深入參與生技、人體試驗方面法規；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間起頭建集中檢疫所，1週內底定設置方式與人員配置結構，相信可把衛福部帶向更好方向。

前衛福部長薛瑞元表示，部長要做好，首先了解、發掘問題，研究找出解決問題方法並執行，石崇良絕對沒問題；在自己理念與國家政策方向下領導衛福部、附屬機構與各醫院繼續往前走，是成功必要條件，相信石崇良也沒問題；最後是要有點運氣，相信石崇良也能克服。

前行政院衛生署（衛福部前身）長侯勝茂說，石崇良任衛福部中央健康保險署長時就非常善於溝通，相信未來會非常能溝通，眼睛雪亮、不能糊弄，希望醫界在總統賴清德與健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻領導下，一起與「鑽石部長」執行健康台灣願景。

原衛福部長邱泰源卸任，由石崇良接任，交接典禮在衛福部舉辦，監交的陳時中表示，他曾試圖找出醫院總額最適方案卻仍做不好，而邱泰源過去這1年多面對非常辛苦的朝小野大局面，成功推動醫院個別總額等，取得實質成功，「非常不容易」。

他說，邱泰源也奠定健康台灣深耕計畫，埋下醫界希望種子，相信未來會發揚光大，讓各式整合做法或創新想法，未來都有跡可循。

