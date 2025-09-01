才剛開學！他見行事曆9、10月「4大連假」嗨了：實現周休3日夢想

隨著開學日到來，全台中小學正式展開新學期。不過根據最新行事曆顯示，9月下旬至10月將出現一連串三天連假，總計四個連假接連登場，對學校教學與家長安排日常作息都將產生不小影響，但對沒有暑假的上班族來說，卻是一個小確幸。

根據2025最新的下半年行事曆，9月27日至29日為教師節連假，緊接著10月4日至6日是中秋節連假，10月10日至12日為國慶日連假，10月24日至26日則迎來光復節連假。整體來看，10月幾乎每週都有三天假期，直呼「10月直接實現勞工周休三日的夢想」。

立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日，分別為9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜。同時，5月1日勞動節也正式納入為全國適用的放假日，不再僅限勞工適用。