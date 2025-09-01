快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

聽新聞
0:00 / 0:00

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
嘉義市家樂福北門店傳將結束營業，公司尚未正式公告，但承租賣場的店家已紛紛尋找退路。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福北門店傳將結束營業，公司尚未正式公告，但承租賣場的店家已紛紛尋找退路。記者李宗祐／攝影

嘉義家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在官方粉絲團發出公告，確定將於114年9月22日晚間22點30分正式結束營業，後續將由周邊其他分店及家樂福線上購物持續提供優質服務。

家樂福表示，此次停業主要基於公司整體營運考量，感謝消費者多年來的支持與愛護，未來將由量販店嘉義店，及德明、仁愛、民族等超市店，以及家樂福線上購物，持續提供服務。即日起也同步啟動「感恩回饋大出清」活動，宣告「一件不留」，期盼在離別前回饋長期支持的顧客。同時強調，員工權益不會受影響，都會依照員工個人意願妥善進行後續安置。

消息一出，不少嘉義在地居民湧上網路表達不捨，感性留言寫下「真的很不捨這間家樂福，這裡一直是我最常光顧的地方」、「謝謝你陪了我們這麼久」。也有人呼籲，希望家樂福未來能在原址附近重新開店，即使是規模較小的超市，也能繼續滿足社區日常所需。

家樂福北門店宣布將結束營業，並同步推出感恩回饋大出清。圖／家樂福北門店提供
家樂福北門店宣布將結束營業，並同步推出感恩回饋大出清。圖／家樂福北門店提供

北門 嘉義 家樂福

延伸閱讀

嘉義新景點！500萬片馬賽克打造海盜城堡 重現大航海風華

中元採購倒數加碼 愛買、家樂福滿額9折 uniopen聯名卡最高回饋11%

家樂福北門店結束營業未公布 承租商家已紛紛尋退路

王品集團旗下「尬鍋」嘉義店9月熄燈轉型 接手品牌鍋物店曝光

相關新聞

9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時10分針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區...

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體！ 廠商退款盼回收異常品

北市一名家長爆料，日前購買2罐巧虎寶寶米餅，給家中小孩食用，不料卻發現食品疑遭汙染，出現剪刀蟲半身屍骸，直言若讓小孩吃下...

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在...

環境部第2屆環評委員出爐 民間半數委員續聘

環境部第1屆環評委員於今年8月31日任期屆滿，第2屆環評委員名單已出爐，其中專家學者代表有一半續聘，環評委員每屆任期為2...

肺癌篩檢發現7公分大腫瘤 達文西機器人手術隔天就出院

1名68歲男性接受健保的肺癌篩檢，發現縱膈腔內有一顆約7公分的腫瘤。醫療團隊評估，雖未出現任何胸悶、咳嗽或呼吸困難等症狀...

氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP

許多台灣人都是使用LINE作為主要通訊軟體，但LINE卻有一項「致命缺點」讓網友瘋狂抨擊。網友發文表示，自己想念已過世的母親，想要點開回去存老照片，沒想到照片全部都過期，顯示「儲存期限已過」讓她相當心碎，網友紛紛留言喊「改用這軟體」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。