環境部第2屆環評委員出爐 民間半數委員續聘

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
第2屆環評委員名單今出爐。圖／聯合報系資料照片

環境部第1屆環評委員於今年8月31日任期屆滿，第2屆環評委員名單已出爐，其中專家學者代表有一半續聘，環評委員每屆任期為2年，任期自即日起至2027年8月底止。

據環境部環境影響評估審查委員會組織規程規定，環評委員會置委員21人，除主委、副主委為當然委員外，有關機關代表5人，由內政部、衛生福利部、農業部、國科會及國發會的司（處）長層級以上人員兼任；其餘委員14人，由主委就具有環境影響評估相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘兼，且全體委員任一性別比率不得少於三分之一。

遴選的專家學者委員須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一，包含從事環評相關項目技師滿8年以上者、國內大專院校專任副教授（含）以上、曾任登記立案環保公益團體負責人滿3年以上者、曾任各機關環評審查委員會委員滿2年以上者、曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上，以及其他經遴選委員會專案認定者。

本屆環評委員名單如下，官方代表為環境部長彭啓明、環境部政務次長葉俊宏、內政部國土管理署副署長徐燕興、農業部參事戴玉燕 、國家發展委員會參事林至美、海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜、行政院公共工程委員會參事陳韻石。

專家學者代表為元智大學機械工程學系教授江右君、中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺、雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授江鴻龍、成功大學環境工程學系教授吳義林、台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬、中國文化大學森林暨自然保育學系副教授林敏宜、台灣大學環境工程學研究所教授侯嘉洪、中山大學環境工程研究所講座教授高志明、東海大學環境科學與工程學系教授張瓊芬、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授黃志彬、政治大學地政學系兼任教授劉小蘭、台灣大學地質科學系教授劉雅瑄、海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴、台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟。

其中江康鈺、吳義林、侯嘉洪、張瓊芬、劉小蘭、劉雅瑄、黃志彬為續聘委員，本次性別分布上，男性委員12人、女性委員9人。

環評 環境部 台灣大學

