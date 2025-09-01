快訊

日本福島及周邊地區食品回歸一般邊境管理 石崇良：以科學依據管理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部上午舉行新任部長交接典禮，現任衛福部長邱泰源（左）、新任衛福部長石崇良（右）出席，並由政委陳時中（中）擔任監交人。記者曾原信／攝影
衛福部今舉辦部長交接典禮，新任部長石崇良正式上任。衛福部食藥署日前預告，取消日本福島及周邊地區進口食品限制，回歸「食安法」邊境管理，以抽樣方式檢驗。石崇良表示，福島核災事件發生於民國100年，經過10多年後，邊境也進行26萬多批次實體查驗，顯示其安全性與風險極低，因此依科學依據進行管理。

日本福島核災發生至今14年，針對福島及周邊地區進口食品，依現行法規仍要檢附產地證明與輻射檢測，且須逐批查驗。衛福部食藥署八月底預告，將取消此規定，未來所有日本進口產品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗。

石崇良說，福島核災事件發生於民國100年，隨後針對核食進行嚴格管制，以確保國人食品安全，目前經過10多年後，全世界除中國大陸、俄羅斯、南韓尚有特殊管理措施，其他國家均已到了可忽略的風險程度，並陸續回到常態的管理，恢復常態性的源頭管裡作業。

他表示，針對日本福島及周邊地區進口食品，目前邊境檢驗26萬多批次，顯示其安全性與極低風險，因此回到依科學依據進行管理的時候。

在美國關稅談判，是否針對美豬美牛擴大開放？石崇良說，因談判還沒有結束，各項關稅及應對措施，衛福部都會全力配合談判的進程。

本土小牙醫今呼籲石崇良懸崖勒馬，廢止放寬波波醫師國考資格的新版醫師法施行細則，並制定波波名額上限，為台灣醫療把關。對此，石崇良表示，針對持國外學歷者應考國內醫學系、牙醫系等，民國106年前分為九大地區與非九大地區，若持九大地區學歷者回台應考，等同國內學歷，具應考資格。

但若為非九大地區，就需要學歷甄試，石崇良表示，106年後因應歐盟，而有學歷採認原則，並於111年修法採用更高的法律位階，對是更嚴謹、更嚴格的做法，如果各界認為需要討論，即可開啟討論，這方面衛福部一直溝通無礙。

