華航機上雜誌獲國際肯定 奪國際獎項

華航機上雜誌《Dynasty》榮獲 2025 年美國 APEX 年度優秀出版（Awards for Publication Excellence）雙料獎項，包括「雜誌版面設計卓越獎」（Design & Layout）及「電子期刊卓越獎」（Electronic）。華航表示，很高興華航雜誌《Dynasty》在品牌經營、美學設計及永續實踐的用心與卓越表現，能獲得國際高度肯定。

華航指出，美國APEX優秀出版獎今年邁入第37屆，由多位資深出版與編輯專業人士擔任評審，致力表揚內容與設計表現優異的出版刊物。華航雜誌《Dynasty》憑藉新穎細膩的視覺設計，結合時下流行的社群版面風格，靈活運用#hashtag關鍵字，展現獨特的風情魅力，從全球超過千件的參賽作品中脫穎而出，榮獲「雜誌版面設計卓越獎」；自疫情後轉型為電子季刊發行，首次以數位形式參賽，即獲頒「電子期刊卓越獎」，亦為華航雜誌《Dynasty》在推動無紙化與永續閱讀上的重要里程碑。

華航說明，華航雜誌《Dynasty》是唯一承載華航品牌故事的刊物，每期內容以節慶、旅遊、藝術、美食等各式主題，串聯華航飛航航點，兼顧國際視角及在地特色，帶領讀者一窺世界各地的萬象風情；也透過優雅洗鍊的圖文呈現台灣風貌及旅遊景點，推廣台式觀光文化。藉由匯集各領域人物專訪，展現職人精神及工藝傳承，深入描繪當代藝文脈動，如玻璃藝術家丁右尉分享創作日常，帶領讀者窺見玻璃工藝的靈魂；台灣文學推手封德屏則娓娓道來守護的起心動念；遊歷世界的畫家岡本慈子則透過畫作傳遞光影及樂曲之美。