快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

華航機上雜誌獲國際肯定 奪國際獎項

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航雜誌《Dynasty》是唯一承載華航品牌故事的刊物，首次以數位形式參賽，即獲頒「電子期刊卓越獎」，亦為在推動無紙化與永續閱讀上的重要里程碑。圖/華航提供
華航雜誌《Dynasty》是唯一承載華航品牌故事的刊物，首次以數位形式參賽，即獲頒「電子期刊卓越獎」，亦為在推動無紙化與永續閱讀上的重要里程碑。圖/華航提供

華航機上雜誌《Dynasty》榮獲 2025 年美國 APEX 年度優秀出版（Awards for Publication Excellence）雙料獎項，包括「雜誌版面設計卓越獎」（Design & Layout）及「電子期刊卓越獎」（Electronic）。華航表示，很高興華航雜誌《Dynasty》在品牌經營、美學設計及永續實踐的用心與卓越表現，能獲得國際高度肯定。

華航指出，美國APEX優秀出版獎今年邁入第37屆，由多位資深出版與編輯專業人士擔任評審，致力表揚內容與設計表現優異的出版刊物。華航雜誌《Dynasty》憑藉新穎細膩的視覺設計，結合時下流行的社群版面風格，靈活運用#hashtag關鍵字，展現獨特的風情魅力，從全球超過千件的參賽作品中脫穎而出，榮獲「雜誌版面設計卓越獎」；自疫情後轉型為電子季刊發行，首次以數位形式參賽，即獲頒「電子期刊卓越獎」，亦為華航雜誌《Dynasty》在推動無紙化與永續閱讀上的重要里程碑。

華航說明，華航雜誌《Dynasty》是唯一承載華航品牌故事的刊物，每期內容以節慶、旅遊、藝術、美食等各式主題，串聯華航飛航航點，兼顧國際視角及在地特色，帶領讀者一窺世界各地的萬象風情；也透過優雅洗鍊的圖文呈現台灣風貌及旅遊景點，推廣台式觀光文化。藉由匯集各領域人物專訪，展現職人精神及工藝傳承，深入描繪當代藝文脈動，如玻璃藝術家丁右尉分享創作日常，帶領讀者窺見玻璃工藝的靈魂；台灣文學推手封德屏則娓娓道來守護的起心動念；遊歷世界的畫家岡本慈子則透過畫作傳遞光影及樂曲之美。

華航透露，華航雜誌《Dynasty》自1971年創刊以來，陪伴全球旅客飛行54年，內容與風格持續創新，未來也將持續以多元的主題，拓展內容深度與敘事張力，緊扣時下趨勢，從在地風物、味蕾記憶到國際視野，串連旅人與土地之間的情感聯結。歡迎旅客透過華航網站、中華航空APP雲端書坊及機上影視娛樂系統下載瀏覽，隨時隨地盡享優質的雲端閱讀體驗。

華航雜誌《Dynasty》讓飛行不僅止於抵達，也成為航程中最具質感的陪伴。歡迎旅客透過華航網站、中華航空APP雲端書坊及機上影視娛樂系統下載瀏覽，隨時隨地盡享優質的雲端閱讀體驗。圖/華航提供
華航雜誌《Dynasty》讓飛行不僅止於抵達，也成為航程中最具質感的陪伴。歡迎旅客透過華航網站、中華航空APP雲端書坊及機上影視娛樂系統下載瀏覽，隨時隨地盡享優質的雲端閱讀體驗。圖/華航提供

華航

延伸閱讀

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

跟進華航 長榮、星宇航空宣布軍人在軍人節優先升等

華航軍人節推敬軍禮遇　致敬國軍付出

相關新聞

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

還可能有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

去日本旅遊注意！賈新興：周三起四國南方海面恐有熱帶擾動發展

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方海...

2熱帶系統恐發展成颱 氣象粉專：其中一個離台灣比較近

氣象粉專「林老師氣象站」指出，本周進入不穩定天氣周，因原本主宰我們天氣的太平洋高壓勢力開始東退，南海的季風低壓槽立即北抬...

2台人沖繩潛水不幸喪命 觀光署：自由行參加當地活動

日本媒體報導，昨日下午2名20多歲的台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深30公尺的洞...

明明有貼婦幼識別證…他停專用車位收600元罰單 少1標記破財

婦幼專用車位是政府為孕婦及育有六歲以下兒童者設置的專用停車格位，通常位於公共停車場。一名網友發文，一名網友發文，他載著老婆停車，也有貼婦幼停車證，卻收到600元罰單，讓他感到不解，對此，台北市停車管理工程處解答，識別證是有有效期限的，未註記有效期限仍會受罰。

冷心低壓又來午後降雨擴大 天氣風險：周末如有熱擾動恐通過周邊海域

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，本周天氣與上周大致相似，仍以午後雷陣雨為主，由於太平洋高壓勢力減弱，南方低壓帶可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。