智能飲水新時代：冰溫熱隨時享，一台飲水機搞定全家需求

你每天喝的水，真的夠安心嗎？隨著環保意識抬頭、健康飲水需求增加，「喝水」這件看似平凡的小事，正悄悄成為新一波居家消費話題。許多人為了方便，經常購買礦泉水，增加不少塑膠垃圾與花費，甚至會為了省錢導致每日喝水量不足；家中若有長輩或嬰兒，半夜燒水泡奶更成為父母的日常困擾。

看準這股需求，3M淨水推出「T31檯上型三溫飲水機」，主打冰、溫、熱三溫隨選，試圖改寫台灣家庭的飲水習慣。T31熱缸容量大，提供96°C 、4公升大容量的熱水，泡奶、沖咖啡、煮湯都能即時完成，4公升熱水可以隨時使用，是家庭料理神助手。

T31熱缸容量大，提供96°C 、4公升大容量的熱水。 圖／聯合新聞網提供

天氣漸熱，T31提供4°C-6°C 極冰水，加入檸檬或蜂蜜，即可變身清涼特調，讓家中的飲水機就是你的清涼飲料吧，不只省去購買手搖飲的費用，而且對身體更健康。煮飯料理需要冰鎮時，可以隨時取用冰開水，省時又方便。

早上起床想喝一杯溫水來啟動身體機能？T31穩定提供35°C 左右的溫水，讓喝水成為每天的日常保養，輕鬆建立健康習慣，長輩上班族每日養生就靠它！

T31穩定提供35°C 左右的溫水，讓喝水成為每天的日常保養。 圖／聯合新聞網提供

更值得一提的是，T31擁有獨特的節電休眠設計，藉由「光節電」功能，偵測周遭環境的光線明暗，自動啟動休眠的裝置，除了方便安全，還更智慧兼省電。在過濾系統方面，T31使用美國原裝的生飲淨水系統，主濾心通過NSF國際認證與SGS的過濾效能測試。能濾除水中餘氯、細菌、重金屬、化學物質….等，近年來廣泛被討論的水中塑膠微粒問題，它也能有效過濾，讓居家飲用水達到生飲級的安全標準。前置樹脂系統可減少水垢、石灰質的生成，讓飲用水的口感風味變得更好。

主濾心通過NSF國際認證，能濾除氯、細菌、重金屬、化學物質、塑膠微粒……等。 圖／聯合新聞網提供

業者指出，隨著生活型態改變，飲水機早已不是單純的家電，而是連結「健康」、「環保」與「生活便利」的關鍵裝置。T31外型簡約時尚，不僅滿足功能需求，也成為提升居家質感的新寵，深受家庭消費族群的青睞。

一台好的飲水機，不僅能兼顧家裡喝水需求，也能讓「喝水」這事變得更健康、美味、方便。喝水新時代已經來臨，你的飲水習慣準備好跟上了嗎？

