快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

智能飲水新時代：冰溫熱隨時享，一台飲水機搞定全家需求

文／ 聯合線上：林啟芬

你每天喝的水，真的夠安心嗎？隨著環保意識抬頭、健康飲水需求增加，「喝水」這件看似平凡的小事，正悄悄成為新一波居家消費話題。許多人為了方便，經常購買礦泉水，增加不少塑膠垃圾與花費，甚至會為了省錢導致每日喝水量不足；家中若有長輩或嬰兒，半夜燒水泡奶更成為父母的日常困擾。

看準這股需求，3M淨水推出「T31檯上型三溫飲水機」，主打冰、溫、熱三溫隨選，試圖改寫台灣家庭的飲水習慣。T31熱缸容量大，提供96°C 、4公升大容量的熱水，泡奶、沖咖啡、煮湯都能即時完成，4公升熱水可以隨時使用，是家庭料理神助手。

T31熱缸容量大，提供96°C 、4公升大容量的熱水。 圖／聯合新聞網提供
T31熱缸容量大，提供96°C 、4公升大容量的熱水。 圖／聯合新聞網提供

天氣漸熱，T31提供4°C-6°C 極冰水，加入檸檬或蜂蜜，即可變身清涼特調，讓家中的飲水機就是你的清涼飲料吧，不只省去購買手搖飲的費用，而且對身體更健康。煮飯料理需要冰鎮時，可以隨時取用冰開水，省時又方便。

早上起床想喝一杯溫水來啟動身體機能？T31穩定提供35°C 左右的溫水，讓喝水成為每天的日常保養，輕鬆建立健康習慣，長輩上班族每日養生就靠它！

T31穩定提供35°C 左右的溫水，讓喝水成為每天的日常保養。 圖／聯合新聞網提供
T31穩定提供35°C 左右的溫水，讓喝水成為每天的日常保養。 圖／聯合新聞網提供

更值得一提的是，T31擁有獨特的節電休眠設計，藉由「光節電」功能，偵測周遭環境的光線明暗，自動啟動休眠的裝置，除了方便安全，還更智慧兼省電。在過濾系統方面，T31使用美國原裝的生飲淨水系統，主濾心通過NSF國際認證與SGS的過濾效能測試。能濾除水中餘氯、細菌、重金屬、化學物質….等，近年來廣泛被討論的水中塑膠微粒問題，它也能有效過濾，讓居家飲用水達到生飲級的安全標準。前置樹脂系統可減少水垢、石灰質的生成，讓飲用水的口感風味變得更好。

主濾心通過NSF國際認證，能濾除氯、細菌、重金屬、化學物質、塑膠微粒……等。 圖／聯合新聞網提供
主濾心通過NSF國際認證，能濾除氯、細菌、重金屬、化學物質、塑膠微粒……等。 圖／聯合新聞網提供

業者指出，隨著生活型態改變，飲水機早已不是單純的家電，而是連結「健康」、「環保」與「生活便利」的關鍵裝置。T31外型簡約時尚，不僅滿足功能需求，也成為提升居家質感的新寵，深受家庭消費族群的青睞。

一台好的飲水機，不僅能兼顧家裡喝水需求，也能讓「喝水」這事變得更健康、美味、方便。喝水新時代已經來臨，你的飲水習慣準備好跟上了嗎？

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂...

墾丁南灣海水混濁 核三廠光電工程被指禍首

核三退場後，正在進行光電工程，傳出恐釀墾丁南灣海域嚴重生態危機，海水混濁，且有大量泥沙覆蓋珊瑚。國民黨立委蘇清泉昨天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。