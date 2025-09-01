長年靠酗酒紓壓…科技業主管染重病斷送工作 連家人也留不住

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位六旬科技業高階主管因長年酗酒導致肝硬化、黃疸，連家人都放棄他。 示意圖／AI生成
無論從事什麼工作都要顧好自身的健康，以免後悔莫及。急診醫師白永嘉發文分享，一位六十多歲的科技業高階主管因長年工作壓力，不斷酗酒導致憂鬱症和失眠，又被診斷出肝硬化、黃疸，連太太和孩子都放棄了他，以此勸告大家：「仍在酗酒中的朋友快快回頭」。

急診醫師白永嘉在臉書發文，提到一名患者是六十多歲上市科技公司的高階主管，多年來工作壓力非常大，他從三十多歲就開始酗酒，隨之而來的是失眠和憂鬱症等症狀，加上工作需要出差和應酬，和家人越來越疏遠，幾年前又被診斷肝硬化、黃疸及腹水，根本無法繼續工作，酗酒更厲害，如今連太太和孩子都放棄了他。

白永嘉透露，他本來勸患者要戒酒，沒想到對方主動告知過去的經歷，以前職場工作的成就感，竟會換來人生的虛空，患者語氣中充滿悔意，卻離不開酒精了，家人也因為看不到改變，而選擇離開他。

白永嘉表示，患者很堅定的說他想要改變，想要徹底戒酒，揮別過去，繼續行走在人生道路上。他也為患者獻上祝福，希望他成為徹底新造的人，並以此勸告大家，如果還在酗酒，千萬要快快回頭，也希望酗酒的人能早日脫離酒精的綑綁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主管 酒精 科技業 憂鬱症 肝硬化

