提升負責任登山觀念 林保署合歡山莊辦免費講座

南投林保分署20日將在合歡山莊舉辦「負責任登山」、「山徑上的田野誌」免費登山安全講座，邀資深戶外教育者分享入山前應有知識，及以研究與公民科學視角探索山林。

合歡群峰是熱門登山路線，吸引眾多新手、資深山友，為提升登山安全意識，農業部林業及自然保育署南投分署20日在合歡山莊舉辦免費登山安全講座，分別為上午9時30分至11時30分「負責任登山」講座，及下午1時30分至3時30分的「山徑上的田野誌」講座。

南投林保分署表示，「負責任登山」透過專業講師實務經驗，帶領了解登山風險管理、無痕山林原則、登山計畫書準備、野外急救應對、迷途預防與處置方式，並透過案例分享與實務教學，協助新手掌握戶外活動安全原則，並培養尊重自然環境與永續發展的責任感。

南投林保分署表示，「山徑上的田野誌」講座包含介紹野外調查人員的山中日常、巨木上的生態學、公民科學上山去等主題，探訪研究人員不為百岳進山，只為深入認識台灣的專業精神，及攀上大樹觀察動植物，揭開森林生態科學奧祕，當天現場自由入座。