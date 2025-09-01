2台人沖繩潛水不幸喪命 觀光署：自由行參加當地活動

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本媒體報導，昨下午2名20多歲的台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水卻不幸喪命。 示意圖，非新聞當事人。路透alamy
日本媒體報導，昨日下午2名20多歲的台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深30公尺的洞穴內找到2人，當時已無意識，送醫後宣告死亡。我國交通部觀光署表示，該2名台灣籍旅客為自由行至當地參加潛水活動，非旅行社辦理的團體旅遊。

根據NHK、RBC等日媒報導，來自台灣的張姓男子與3名親友赴沖繩度假，8月31日從恩納村的瀨良垣漁港出發，於萬座海灘北方約800公尺處，連同教練共5人開始潛水。

約10分鐘後，其中3人順利浮出水面，但28歲張姓男子、居住沖繩的24歲台籍潛水教練，卻在水深30公尺的海底洞窟失蹤，接獲通報後，名護海上保安署及石川署展開搜救，直到當地時間下午5時30分尋獲時已失去意識，送醫搶救後仍宣告不治；而其餘3名潛水客，由另一間潛水店的教練救起。

死者為赴沖繩觀光的28歲台灣男子張柏翰（音譯），以及24歲住在沖繩、任職潛水教練的台灣男子趙祥宇（音譯），事發當時，他們正進行當日第三次潛水，名護海上保安署正調查事故發生原因。

觀光署表示，針對2名台籍灣旅客於日本沖繩縣海域潛水意外案，經洽台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，該2名台灣籍旅客為自由行至當地參加潛水活動，非旅行社辦理的團體旅遊。

