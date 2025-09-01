美式賣場社團千人瘋搶「抗疲勞好物」，版主推薦中秋必買Top 5，網友大讚：熬出CP值的極限！

每到中秋就是送禮修羅場，你還在苦惱送什麼不踩雷？美式賣場因選擇豐富、高CP值，向來是民眾送禮的尋寶勝地，近期「Costco好市多 商品經驗老實說」社團舉辦抽獎活動，價值3999元的「老協珍熬雞精」竟吸引近2千人瘋搶，就連好市多版主也發文推薦中秋必買「抗疲勞好物」的老協珍熬雞精，讓人見識到熬雞精和各種節日都百搭的非凡魅力！

Costco好市多社團舉辦抽獎活動，價值3999元的熬雞精吸引近2千人瘋搶。 圖／李清宇 攝影

「想把事情做得好，先把自己照顧好，給自己最好的。」Costco好市多 商品經驗老實說社團的留言抽熬雞精活動，引起網友廣大迴響。「老協珍熬雞精」是市面上少數獲得健康食品認證、有效抗疲勞的雞精*， 喝一包，疲勞直接Ctrl+Z，總支鏈胺基酸高達860mg/100mL，在健字號雞精中含量最高，更是連續六年銷售第一及榮獲康健雜誌信賴品牌滴雞精第一**，是銷售好評No.1 的日常保養首選。這次在社團一口氣推出10份暖心好禮(老協珍熬雞精30入/68 ml)，超大手筆，抽到賺到！短短幾天就累積近2千則留言分享，民眾反應相當踴躍。

熬雞精是市面上少數獲得健康食品認證，美式賣場推出限時折價800元。 圖／李清宇 攝影

沒抽到的網友也別失望！老協珍熬雞精與三層抽取式衛生紙、除臭酵素洗衣精、純濃燕麥、紅豆生乳銅鑼燒等，一同名列「好市多版主推薦— 中秋必買top5」，賣場也於9/1至9/14推出老協珍熬雞精限時折價800元，讓消費者相當有感。許多品牌鐵粉直呼：「這不是熬雞精，是熬出CP值的極限啊」、「別問為何送這個，只因我也想收到」、「全家人都在喝，終於等到特價超划算，一定要趕快補貨！」

熬雞精名列「好市多版主推薦— 中秋必買top5」。 圖／李清宇 攝影

現場民眾上班族陳先生分享，辦公桌上的熬雞精是他的「回血神器」，趁中秋特惠活動多囤幾組，自用提神也好，順便買一組送主管，工作跟人情都很加分。

北漂族王小姐也特地來好市多購買老協珍熬雞精，當作中秋返鄉的伴手禮，王小姐表示，媽媽每年中秋都為家人忙進忙出，卻常累到腰痠背痛。今年不送月餅，改送一盒雞精，讓媽媽補氣養神，精神滿滿陪大家賞月聊天。比起甜膩的糕餅，這份禮更貼心，也更健康。

民眾趁中秋特惠搶購熬雞精，日常保養或中秋送禮都適合。 圖／李清宇 攝影

中秋送禮送健康，「老協珍熬雞精」實用又大方。無論是給長輩、孕媽咪補充營養，為高壓上班族、熬夜青年充電，為辛苦勞碌的媽媽守住青春、守護健康，或是當考生的後援隊，都很適合，趕緊手刀到好市多撿便宜，錯過這波優惠，恐怕要等到明年！

*資料來源：2024年衛生福利部審核通過之健康食品網站

**資料來源：Kantar凱度消費者指數資料，老協珍熬雞精系列於2019-2024年銷售為台灣滴雞精市場第一。2018-2025榮獲康健雜誌信賴品牌 滴雞精第一名