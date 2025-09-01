冷心低壓又來午後降雨擴大 天氣風險：周末如有熱擾動恐通過周邊海域

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，本周天氣與上周大致相似，仍以午後雷陣雨為主，由於太平洋高壓勢力減弱，南方低壓帶可能稍北抬，午後降雨比較廣泛，影響也較明顯。周末要觀察是否有低壓系統靠近帶來水氣增多及天氣變化，如果有系統生成，可能會通過台灣周邊海域。

歐宗學表示，今天台灣在太平洋高壓與南方低壓帶勢力之間，大致維持偏東風環境，中高層大氣有水氣通過帶來高空雲系，各地天氣會以多雲為主，但實際的降雨還是要仰賴熱對流雲系發展。午後在山區及西半部的部分平地區域有受影響機會，並可能有局部較大雨勢，要留意下午時段的天氣變化。雖然雲量多，氣溫依然較為偏高，普遍仍可達32-34度，台北盆地、中南部內陸地區仍有35-36度高溫機會。

歐宗學指出，明天到周四台灣都在低壓帶邊緣，環境風向變化不大，仍是以偏東風為主，今天影響的高空雲系已經離開，天氣轉晴到多雲午後局部短暫雷陣雨，由於高空有冷心低壓在台灣附近活動，潛在的大氣不穩定度仍高，預估午後降雨影響範圍仍較為廣泛，或有局部大雷雨發生機會，部分地區降雨可能延續到入夜以後。

周五到周末期間太平洋高壓有重新增強往西伸展趨勢，歐宗學指出，還未來到台灣附近，大致仍受到低壓帶邊緣環境影響，要觀察低壓帶中是否會有較為明顯的熱帶擾動發展，如果有系統生成，就可能會通過台灣周邊海域。

歐宗學指出，現階段預報不確定性高，熱帶系統未來可能的生成位置、強度、路徑都會左右對台灣影響程度，如果發展強度有限，僅會帶來水氣增多，迎風面有短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，目前對於本周後期天氣型態還沒辦法下定論，需持續追蹤最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。