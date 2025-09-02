流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

快訊

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

聯合新聞網／ 綜合報導
因平價彩妝流行，化妝年齡有下降的趨勢。但皮膚科醫師指出過早接觸化妝品，會增加傷害皮膚的風險。 圖／ingimage
根據日媒「Livedoor」報導，近年來平價彩妝風潮持續延燒，不少年輕人趨之若鶩，但皮膚科醫師提醒15歲以下的青少年最好避免化妝，否則可能會讓肌膚留下長期負擔，甚至導致過敏、發炎的風險。

銀座皮膚科診所院長慶田朋子表示，像是強調豐唇效果的「唇部美容液」或是「唇蜜」，多半含有辣椒素（Capsaicin）等強烈刺激成分，讓雙唇短時間腫脹，看起來更豐滿。但唇部本就缺乏皮脂腺，容易乾裂，加上角質層很薄，長期刺激會讓肌膚反覆發炎，導致提早老化。

此外，眉毛漂白產品通常含過氧化氫，對皮膚傷害不小，容易造成過敏或接觸性皮膚炎。若長期使用，還可能讓皮膚對特定成分產生免疫反應，一旦過敏，就可能一輩子無法再碰含有相同成分的化妝品

醫師強調，青少年的肌膚保護力還沒完全發展成熟，加上11歲到20歲本來就容易長痘痘，皮膚經常處於發炎狀態。再加上化妝品成分，就可能增加過敏與傷害皮膚的風險。市面上許多產品雖然標榜安全，但並非以未成年膚質為前提設計，仍可能造成潛在影響。

專家建議，15歲前盡量避免日常化妝，僅在像重要節日、拍照或特殊活動時使用化妝品為宜。日常保養則以防曬與保濕為主，等到高中以後，再依膚況挑選適合的化妝品，才能真正享受彩妝的樂趣，且不會因過早刺激反而限制了未來的選擇性。

彩妝 防曬 化妝品 皮膚科 年輕人

