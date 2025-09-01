明明有貼婦幼識別證…他停專用車位收600元罰單 少1標記破財

婦幼專用車位是政府為孕婦及育有六歲以下兒童者設置的專用停車格位，通常可見於公共停車場。一名網友發文，他載著老婆停車，也有貼婦幼停車證，卻收到600元罰單，讓他感到不解。對此，台北市停車管理工程處解答，識別證是有有效期限的，未註記將會受罰。

一名網友在Threads發文，表示他載著老婆將車停在婦幼車位上，車上也有貼孕婦版的婦幼停車證，卻收到一張600元的罰單，讓他感到非常疑惑，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友從照片看出端倪，「沒寫日期」、「要有日期啦，不然有的人以為可以用一輩子」、「要寫日期，這次可以回去申訴說看看，但不一定可以撤銷，但還是要去婦產科寫上日期」、「婦產科發本子前都會寫日期，是不是忙忘了，有人就算過期了，小孩都長大了還不換證」、「孕婦版的要有日期跟蓋章，拿去婦產科會幫你蓋，兒童版的也是，兒童版去區公所申請」。

也有網友分享停車被罰的經歷，「我的一開始也沒任何的戳記，在被別人檢舉前看到了跟您類似的貼文，產檢拿著去給醫生壓章」、「我當時也是這樣，立體停車場上層全滿，管理員說剩地下室的，我一下去就只剩這格婦幼車位」、「我也被罰過這個，這個跟監理站是不同單位，雖然我打電話過去，他說我沒放證，所以被檢舉」。

台北市停車管理工程處曾在官網解答，駕駛人應將該證置於汽車前擋風玻璃明顯處，並露出停車識別證「有效期限」，孕婦停車識別證有效期限至妊娠中止或分娩日止，如果沒註記有效期限，請至公有立體地下停車場、服務臺、12行政區戶政事務所、健康服務中心或親子館等處補辦註。