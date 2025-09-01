去日本旅遊注意！賈新興：周三起四國南方海面恐有熱帶擾動發展

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方海面目前有一個熱帶擾動95W，未來發展機會比較弱，但需觀察9月3日於日本四國南方海面，此熱帶系統發展的狀況，由於離日本很近，3日到5日到日本旅遊需注意。

賈新興指出，今起到周三午後雷陣雨比較明顯，２日至３日午後各地有局部短暫陣雨。４日午後竹苗以南山區及高屏有零星短暫陣雨。５日午後竹苗以南山區及高屏有零星短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。６日午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，7日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。8日清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。９日清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫陣雨。10日午後桃園以南有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。