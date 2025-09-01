聽新聞
遠洋船員返台健檢驚見多顆結石 軟式輸尿管鏡助一次清除
長期在海外工作族群，若患有尿路結石，一旦在國外突發劇痛，恐造成健康問題。屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲近日接診一名隨著貨輪從事國際貨運工作50歲男子，每次出海長達半年到一年，返台後主動安排檢查，因為擔心在海上發作無法及時就醫，檢查後驚見腎臟內多顆結石，採取軟式輸尿管鏡手術一次清除。
醫師吳宗憲說，該名男子因工作長期待在在海上，這次回台後，主動看診告知醫師想檢查腎臟狀況，經X光與超音波檢查，發現腎臟內已有多顆結石。他詢問患者是否先使用體外震波碎石，讓結石隨尿液慢慢排出，或採用軟式輸尿管鏡一次性手術清除。他也提醒，若在船上或國外突然發作，疼痛恐難以忍受，也不易立即治療。患者聽後毫不猶豫選擇軟式輸尿管鏡手術。手術過程順利，患者隔日即出院。約2至4周後回院移除雙J導管，恢復健康。
醫師吳宗憲指出，尿路結石常見成因包括水分攝取不足、高草酸飲食、家族遺傳以及反覆泌尿道感染。喝水太少會使尿液濃縮，礦物質容易沉澱成晶體；濃茶、咖啡、可樂、巧克力、菠菜等高草酸食物若過量攝取，會增加結石風險；若父母有結石病史，子女發生率也較高；而反覆泌尿道感染則可能促使感染性結石形成。
醫師吳宗憲提醒，有泌尿道結石病史或家族史患者，應定期回診追蹤。檢查發現結石建議及早評估治療，透過軟式輸尿管鏡手術，可一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便。
