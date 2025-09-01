快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

聽新聞
0:00 / 0:00

遠洋船員返台健檢驚見多顆結石 軟式輸尿管鏡助一次清除

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲提醒，有泌尿道結石病史或家族史患者，應定期回診追蹤。檢查發現結石建議及早評估治療，透過軟式輸尿管鏡手術，可一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便。圖／寶建醫院提供
屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲提醒，有泌尿道結石病史或家族史患者，應定期回診追蹤。檢查發現結石建議及早評估治療，透過軟式輸尿管鏡手術，可一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便。圖／寶建醫院提供

長期在海外工作族群，若患有尿路結石，一旦在國外突發劇痛，恐造成健康問題。屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲近日接診一名隨著貨輪從事國際貨運工作50歲男子，每次出海長達半年到一年，返台後主動安排檢查，因為擔心在海上發作無法及時就醫，檢查後驚見腎臟內多顆結石，採取軟式輸尿管鏡手術一次清除。

醫師吳宗憲說，該名男子因工作長期待在在海上，這次回台後，主動看診告知醫師想檢查腎臟狀況，經X光與超音波檢查，發現腎臟內已有多顆結石。他詢問患者是否先使用體外震波碎石，讓結石隨尿液慢慢排出，或採用軟式輸尿管鏡一次性手術清除。他也提醒，若在船上或國外突然發作，疼痛恐難以忍受，也不易立即治療。患者聽後毫不猶豫選擇軟式輸尿管鏡手術。手術過程順利，患者隔日即出院。約2至4周後回院移除雙J導管，恢復健康。

醫師吳宗憲指出，尿路結石常見成因包括水分攝取不足、高草酸飲食、家族遺傳以及反覆泌尿道感染。喝水太少會使尿液濃縮，礦物質容易沉澱成晶體；濃茶、咖啡、可樂、巧克力、菠菜等高草酸食物若過量攝取，會增加結石風險；若父母有結石病史，子女發生率也較高；而反覆泌尿道感染則可能促使感染性結石形成。

醫師吳宗憲提醒，有泌尿道結石病史或家族史患者，應定期回診追蹤。檢查發現結石建議及早評估治療，透過軟式輸尿管鏡手術，可一次清除多顆結石，降低復發風險，也能避免反覆的疼痛與治療帶來的不便。

醫師 手術 患者

延伸閱讀

影／吳宗憲與黃國昌談孟德斯鳩 引發王義川不滿

影／王義川指委員會發言獨厚黃國昌 吳宗憲回嗆：你當下任召委

小英男孩嗆「知道我背後是誰嗎？」 吳宗憲轟：權貴把綠能變煉金術

傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

相關新聞

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

還可能有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

去日本旅遊注意！賈新興：周三起四國南方海面恐有熱帶擾動發展

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方海...

2熱帶系統恐發展成颱 氣象粉專：其中一個離台灣比較近

氣象粉專「林老師氣象站」指出，本周進入不穩定天氣周，因原本主宰我們天氣的太平洋高壓勢力開始東退，南海的季風低壓槽立即北抬...

帶長輩上班 讓照顧者變照護員 重返職場

為照顧失能失智父母，不少中年人離開職場，卻陷入經濟窘迫、照顧沉重等雙重壓力，家庭照顧者關懷總會推出「帶長輩上班」計畫，照...

庇護工場員工退場機制 擬改團隊評估

庇護工場是身心障礙者的職訓中繼站，還是安心做到老的庇護所？全台庇護工場一六三家，員工二千多人，去年轉銜率（轉至一般職場比...

日本輸台食品 取消逐批輻射查驗

日本福島核電廠受三一一大地震及海嘯影響，發生輻射外洩事件，福島食品輸台也引發爭議，原本相關產品輸台之前必須提供產地證明及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。