2熱帶系統恐發展成颱 氣象粉專：其中一個離台灣比較近

氣象粉專「林老師氣象站」指出，本周進入不穩定天氣周，因原本主宰我們天氣的太平洋高壓勢力開始東退，南海的季風低壓槽立即北抬補上。近期南海至菲律賓東方海域為一個大低壓帶的環境，熱帶擾動在其中生成或發展的機率則會大大提高。

「林老師氣象站」表示，根據今晨美國NCEP數值模式模擬結果顯示，預估9月2日前後，在菲律賓東方海面就有可能會有熱帶性低氣壓生成，路徑預測由南向北前進，朝往日本九州方向機會最大。9月4日前後，菲律賓東北方海面還有另一個熱帶擾動生成，並有機會再增強為熱帶性低氣壓，甚至於颱風，因位置會比較靠近台灣，影響程度需要持續追蹤再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。