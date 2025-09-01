出門帶傘！氣象粉專：高空槽線影響 周四前午後對流旺盛
氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，昨天（8月31日）開始，北方有高空槽線接近台灣，台灣附近雲量增多，這幾天晚上，西半部平地容易突然有小區域的對流形成。周四以前，高空槽線帶來的大氣不穩定提高，並結合午後熱力作用，各地午後雷雨都有可能發展十分旺盛。這道槽線未來可能在台灣附近持續加深，甚至切離西風槽，閉合形成冷心低壓，也是周四之前台灣天氣比較不穩定原因之一。
「觀氣象看天氣」指出，白天沒有下雨之前，會覺得十分悶熱，甚至高溫還是可以到達34-35度，不過午後旺盛的對流，也有可能比較長，並持續到晚上，提醒大家出門記得攜帶雨具、留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
