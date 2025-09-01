「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

還可能有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(31日20時)歐洲系集模式(ECMWF) 3日20時模擬圖顯示，「熱帶擾動」在琉球東方，成颱機率調低為30%。迴轉至日本本土才逐漸提高至50%。系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑數量大幅減少，顯示其中僅部分強度達輕颱，分散的程度，則顯示其動向的不確定。應持續觀察模式調整。

最近天氣，吳德榮指出，今日至周三南方水氣稍增，各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯)。

今日各地區氣溫為：北部24至36度、中部24至35度、南部25至35度及東部22至34度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四至周六各地晴朗酷熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。下周（7)日南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。