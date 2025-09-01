電子鍋快煮、保溫模式很耗電！專家教2步驟煮米飯 好吃省電費

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，許多人在忙碌時會選擇使用電子鍋的「快煮模式」煮飯，以為這樣不僅省時，也能順便省電費。不過專家提醒，快煮雖然縮短煮飯時間，但因加熱火力更強，實際上並不會減少電力消耗，有時甚至還會略微增加，因此並非節省電費的好方法。

快煮模式的原理是縮短浸泡與悶蒸時間，透過強力加熱快速完成炊飯。以一般5.5杯容量的電子鍋為例，一般煮飯模式平均消耗約200Wh，折合電費約6.2日圓（約新台幣1.3元）。省電模式則約150Wh，電費約4.65日圓（約新台幣1元），單次差額約1.55日圓（約新台幣0.3元）。若天天煮飯，一年下來可省下約566日圓（約新台幣119元）。

要注意的是，「保溫時間」的長短對電費影響更大。一般電子鍋保溫1小時約耗15Wh，電費約0.47日圓（約新台幣0.1元）。若每天持續保溫12小時，一年下來電費可高達約2037日圓（約新台幣428元），遠遠超過快煮或一般煮飯模式的差額。專家建議，「調整米飯保溫的習慣」是最有效的省電方式，例如使用預約功能，讓米飯在用餐前煮好，或將吃不完的飯分裝冷凍，再以微波加熱取代長時間保溫。

想降低電費，應以「省電模式」搭配「縮短保溫時間」為主，再視情況選擇預約煮飯與冷凍保存的方式。這樣既能維持米飯口感，也能有效減少家庭用電支出。