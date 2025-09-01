健康名人堂／從壁虎得到靈感的癌症療法

幾千年來，壁虎一直帶給人類靈感，也帶來不少驚奇。

如今，美科羅拉多大學Boulder分校一群科學家從這種神奇的爬行動物身上得到靈感，開發出能夠黏附在腫瘤表面的材料，可持續幾天釋放化療藥物，為癌症治療帶來新的可能性。

研究於今年的7月4日發表在「Advanced Materials（先進材料）」期刊。論文通訊作者、科羅拉多大學Boulder分校化學暨生物工程系助理教授Wyatt Shields表示，大自然已存在數百萬年，並為我們開發更好的生物材料提供線索。論文第一作者Jin Gyun Lee指出，初期結果顯示，這項材料技術未來可降低治療頻率，深具發展潛力。

壁虎可在垂直而光滑的牆壁上快速爬行，也能在天花板行走自如，可說是大自然中最令人驚豔、也最目眩神迷的特技演員。西元4世紀時，希臘哲學家亞里斯多德就對壁虎竟然能夠「以任何方式在樹上爬上爬下，甚至頭朝下」的能力，感到無比驚訝。

藥物如壁虎腳趾 黏住癌細胞

壁虎腳趾具有極強黏著力，能夠以難以想像的方式吸附在最光滑的表面，近年啟發了從強力膠、漫威英雄人物「蜘蛛人」的攀爬服，到可吸附環境毒素的特殊海綿等產品問世。科羅拉多大學Boulder分校的科學家，也從它身上得到靈感，開發出具超強黏附力的醫療材料。

他們發現，壁虎能夠毫不費力地在牆壁或天花板快速爬行，祕訣在腳趾上覆蓋數百萬根微小的毛髮狀纖維，以及纖維上那些更小、具有奈米級特徵的鏟狀結構，使得腳雖小，卻有超大表面積，再透過一種被稱為「范德華力（Van der Waals forces）」的物理相互作用，它們的腳就可牢牢地黏附在幾乎所有表面，並在瞬間快速移動。

研究人員把已獲得美國食藥局核准的聚乳酸—乙醇酸共聚物（PLGA），這種可生物降解材料，成功轉化為類似於壁虎腳上分支、毛髮狀奈米結構的小顆粒。他們把這些小顆粒和化療藥物混合，附著在培養皿中的癌細胞及小鼠膀胱癌表面，結果發現能夠牢牢地附著在癌細胞表面，長達數天，就算在膀胱表面這種光滑環境，也是一樣。

既能精準治療 也減少副作用

Wyatt Shields表示，大多數膀胱癌患者為局部病變，為了治療局部膀胱癌，醫師通常把導管插入膀胱，再注入化療藥物，讓整個膀胱浸泡其中。但藥物會隨頻繁排尿被排出體外，因此必須密集地重複治療，這也帶來了更多的疼痛及副作用，膀胱癌也常復發。

如今有了這種黏著力超強的材料，可直接應用在腫瘤治療，選擇性將高濃度化療藥物輸送並黏附在腫瘤表面，直到完成治療，藥物分解並被排出體外，既可達到精準治療效果，也減少副作用。

展望未來，團隊希望將受到壁虎啟發的新型材料，混合化療藥物後，以凝膠形式塗抹在腫瘤上，並從膀胱癌逐步擴大到口腔癌、頭頸部腫瘤等癌症。他們甚至幻想，這種全新材料可黏附在內視鏡可觸及的肺臟、腸胃道，擴大使用範圍，儘管那已遠遠超出他們目前的研究領域。