健康你我他／健康吃開心動 坦然面對失智

聯合報／ 文／青黛（中市潭子）
陪著媽媽面對失智，愈了解就愈坦然。圖／青黛提供
走到知天命的年紀，送走罹患肝癌與失智症的爸爸，媽媽在腦神經內科追蹤4年，今年評估已是中期，但生活大致還能自理。父母都失智，做子女的我，遺傳因子在體內蠢蠢欲動。

要活就要動，一早先動腦，每天一份聯合報，醫藥、家庭、藝文、國際大事與社會新聞脈動從不漏接，傳達的是知識與常識。

腸胃是第二個大腦，早餐吃綜合堅果+燕麥片+原味優格+水煮蛋蔬果沙拉，是我跟媽媽的元氣早餐；午餐是烤魚烤蔬菜，搭配十穀米飯；晚餐則是豆類與蛋類料理，搭配深綠色蔬菜與味噌小魚豆腐海帶芽湯，均衡飲食，膳食纖維豐富，有助於腸道健康。

下午媽媽到公園運動及聊天話家常，我到國民運動中心游泳，自由式、蛙式、蝶式、仰式各5圈，完成一天的四肢運動。

晚上母女倆在客廳織毛衣，媽媽的手工編織一流，帽子、圍巾、背心、外套件件出色，趁她還記得我也想學，針腳上上下下，十指靈活運用，她不時轉頭看我有沒有算錯針數，腿間的線團漸漸變小，指間的毛衣慢慢成形，手指運動也可刺激腦部。周六陪媽媽參加社區老人會，剪紙、唱歌、跳土風舞、做工藝品…看這些老人玩得不亦樂乎。

陪著媽媽面對失智，愈了解就愈坦然，沒有解藥，只有健康吃、開心動、好好睡，別煩惱。

圍巾 早餐 失智症 運動中心

相關新聞

帶長輩上班 讓照顧者變照護員 重返職場

為照顧失能失智父母，不少中年人離開職場，卻陷入經濟窘迫、照顧沉重等雙重壓力，家庭照顧者關懷總會推出「帶長輩上班」計畫，照...

庇護工場員工退場機制 擬改團隊評估

庇護工場是身心障礙者的職訓中繼站，還是安心做到老的庇護所？全台庇護工場一六三家，員工二千多人，去年轉銜率（轉至一般職場比...

日本輸台食品 取消逐批輻射查驗

日本福島核電廠受三一一大地震及海嘯影響，發生輻射外洩事件，福島食品輸台也引發爭議，原本相關產品輸台之前必須提供產地證明及...

讀者9月號 長胖會變笨？

長胖會讓人變笨嗎？作著認為「是的，肥胖會讓人變笨」。最新一期9月號《讀者》雜誌，作者引述多個權威學術期刊研究指出，一個人...

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

健康名人堂／從壁虎得到靈感的癌症療法

幾千年來，壁虎一直帶給人類靈感，也帶來不少驚奇。

