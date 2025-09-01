聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／健康吃開心動 坦然面對失智
走到知天命的年紀，送走罹患肝癌與失智症的爸爸，媽媽在腦神經內科追蹤4年，今年評估已是中期，但生活大致還能自理。父母都失智，做子女的我，遺傳因子在體內蠢蠢欲動。
要活就要動，一早先動腦，每天一份聯合報，醫藥、家庭、藝文、國際大事與社會新聞脈動從不漏接，傳達的是知識與常識。
腸胃是第二個大腦，早餐吃綜合堅果+燕麥片+原味優格+水煮蛋蔬果沙拉，是我跟媽媽的元氣早餐；午餐是烤魚烤蔬菜，搭配十穀米飯；晚餐則是豆類與蛋類料理，搭配深綠色蔬菜與味噌小魚豆腐海帶芽湯，均衡飲食，膳食纖維豐富，有助於腸道健康。
下午媽媽到公園運動及聊天話家常，我到國民運動中心游泳，自由式、蛙式、蝶式、仰式各5圈，完成一天的四肢運動。
晚上母女倆在客廳織毛衣，媽媽的手工編織一流，帽子、圍巾、背心、外套件件出色，趁她還記得我也想學，針腳上上下下，十指靈活運用，她不時轉頭看我有沒有算錯針數，腿間的線團漸漸變小，指間的毛衣慢慢成形，手指運動也可刺激腦部。周六陪媽媽參加社區老人會，剪紙、唱歌、跳土風舞、做工藝品…看這些老人玩得不亦樂乎。
陪著媽媽面對失智，愈了解就愈坦然，沒有解藥，只有健康吃、開心動、好好睡，別煩惱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言