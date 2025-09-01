聽新聞
0:00 / 0:00

腿痠腳抽筋 慢性靜脈病擾睡眠

聯合報／ 李孟霖╱國泰綜合醫院心血管中心主治醫師

69歲的李女士，去年持續出現腿部痠麻，且半夜睡到一半常有腳抽筋現象，導致睡眠受干擾，今年初被診斷為乾燥症，開始服用口服類固醇藥物，但腿部痠麻及睡覺腳抽筋症狀未獲改善，因此又至心臟血管外科看診，經診斷罹患慢性靜脈疾病。

由於李女士的雙腳外觀無明顯浮出的血管，或是腳踝顏色變深等較嚴重的表象，僅有輕微細小靜脈絲狀血管，診斷屬於慢性靜脈疾病，開立2周的類黃酮類靜脈活性用藥，具有促進靜脈回流、抗發炎、抗水腫的作用。

她2周後回診，其困擾多時的症狀都改善了，半夜可以好好入睡，生活品質提升。

慢性靜脈疾病是國人常見的疾病，常伴隨有痠麻腫痛癢，半夜腳抽筋等靜脈發炎導致的症狀。類黃酮類靜脈活性用藥，對於這些因為靜脈發炎引起的症狀相當有效，一般於使用2周內即可出現效果。

乾燥症等自體免疫疾病患者，較容易引發血管發炎，導致引起下肢靜脈發炎症狀，在使用標準免疫抑制藥物後，如仍無法緩解時，或可考慮使用這類藥物，當作輔助性治療。

若出現以下的不適症狀，建議可考慮至心臟血管外科就醫，進行血流評估、血管超音波檢查，並依情況安排合適藥物（如靜脈口服用藥）或其他治療。

●半夜常抽筋，影響睡眠。

●腿部長期痠麻、沉重、脹痛。

●小腿浮腫、皮膚色素沉澱或出現靜脈曲張

●其他科別治療後仍未改善的腿部不適。

●曾被診斷為乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，合併下肢症狀者。

睡眠 水腫 類固醇 靜脈曲張 類風濕性關節炎

延伸閱讀

川普傳死訊？白宮闢謠稱僅「慢性靜脈功能不全」 醫：高危險族群要小心

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

一直打噴嚏卻不是過敏？小心是血管運動型鼻炎！一表比較病因、症狀

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

相關新聞

帶長輩上班 讓照顧者變照護員 重返職場

為照顧失能失智父母，不少中年人離開職場，卻陷入經濟窘迫、照顧沉重等雙重壓力，家庭照顧者關懷總會推出「帶長輩上班」計畫，照...

庇護工場員工退場機制 擬改團隊評估

庇護工場是身心障礙者的職訓中繼站，還是安心做到老的庇護所？全台庇護工場一六三家，員工二千多人，去年轉銜率（轉至一般職場比...

日本輸台食品 取消逐批輻射查驗

日本福島核電廠受三一一大地震及海嘯影響，發生輻射外洩事件，福島食品輸台也引發爭議，原本相關產品輸台之前必須提供產地證明及...

讀者9月號 長胖會變笨？

長胖會讓人變笨嗎？作著認為「是的，肥胖會讓人變笨」。最新一期9月號《讀者》雜誌，作者引述多個權威學術期刊研究指出，一個人...

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

健康名人堂／從壁虎得到靈感的癌症療法

幾千年來，壁虎一直帶給人類靈感，也帶來不少驚奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。