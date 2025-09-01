健康主題館／學蔡依林9點半美容覺 醫：睡好更重要

44歲的天后蔡依林宣傳新專輯頻亮相，少女感爆棚，她公開保養祕訣全靠「9點半睡美容覺」，讓許多人紛紛效法。書田泌尿科眼科診所精神科主任醫師施姸安說，每人建議的睡眠時間平均為7小時左右，好的睡眠並非睡愈久愈好，「睡得好」比「睡得多」更重要；晚睡者則應循序漸進重新調整睡眠時間，但至少得花21天。

文明社會因為光照因素，睡眠周期往後延，漸漸地晚睡成了普遍現象。施姸安指出，蔡依林的「9點半美容術」讓許多人跟進，但是如果睡眠周期已經固定，不可能一時半刻從每天半夜1、2點睡的夜貓族，改成9點半入睡的早睡族，除非是靠助眠藥協助。

早睡雖好 別勉強改變習慣

施姸安提醒，早睡雖然是一件好事，但不能太勉強改變習慣，應該慢慢把時間往前調整，3至7天習慣提前1小時，接著再往前提早1小時，習慣的養成普遍需要21天的時間。

現代人生活作息不規律，部分也是因工作影響，尤其排班制者的睡眠時間多不固定。施姸安強調，睡眠應依據個人需求進行，而非適用於所有人的固定公式，早睡固然對身體好，不過不一定適用於每個人，已經長期晚睡者，可以提早到11或12點睡，不需太刻意要求自己在這時間一定要入睡，壓力大而睡不著。

「充足的睡眠是為了第2天的精神。」施姸安說，有些人容易入睡，與營養素攝取均衡、規律的生活作息有關，有些人則是壓力大、過度疲勞而睡不好，甚至帶有「少眠基因」。如何檢視有效睡眠？可以看第二天的精神狀況，醒來後專注力佳、精力充沛、情緒穩定，表示睡眠品質穩定。

醒來神清氣爽 漂亮是必然

「睡得好，變漂亮是必然的！」施姸安說，醒來後神清氣爽，自然心情愉快，走路也變得抬頭挺胸。如果睡眠不足，看上去整個人臉色黯淡、無精打采。

中醫強調子時入睡，晚上11點至凌晨1點是身體陰氣最盛、陽氣初生的時刻，此時入睡能達到最佳的養陰效果，身體確實休養生息。