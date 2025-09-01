庇護工場退場機制 心路基金會：要留一根浮木給家長

高中畢業就進到庇護工場的阿忠，邁入四十歲後體力明顯退化，產能一直無法達標，今年初離開工場，他的家人打算安排阿忠到機構試讀看看。身心障礙孩子在庇護工場，是有能力賺錢的生產者，當離開庇護工場，轉到社區小作所，頓失收入，經濟、情感面都是反挫。

阿忠工作常放空、靠牆上休息，甚至忘記執行安全步驟，幾度差點受傷。庇護工場替阿忠調整職務內容，但阿忠注意力不佳，就服員無法時時刻刻在旁提醒、催促，只好轉到職業重建服務中心輔導。

過去阿忠的生活費、保險費用都是靠他在庇護工場的薪水支應，爸媽雖然心裡明白阿忠身體狀況，但有工場的包容跟支持，能待一天是一天，依舊每天接送阿忠到工場工作，直到工場搬遷，阿忠的父親年事已高，無法接送遠程，跟工場討論後領資遣費離開。

台北市自閉症家長協會總幹事陳坤富說，在庇護工場一個月收入約一萬，轉去小作所變成要繳三千元，小作所還不一定排隊排得進去。很多家庭看到孩子從自給自足，退化成再也不能勝任工作，沒辦法接受。

心路基金會事業處處長溫德風說，必須要留一根浮木給家長，讓障礙者有下一個選擇，才可能有完美結局。

智障者家長總會秘書長林惠芳建議，應提供配套減輕障礙者、家屬的經濟負擔，「只要大家害怕，就不肯退」，畢竟當障礙者出現老化，他們的父母也都老了，可能在燒退休金度日，增加任何一毛錢的支出都是風險。

新北市新店區身心障礙者職業重建服務中心主任莊惠清說，她曾接過的老化個案，有一案透過職場合理調整繼續留在工場，有一案做了很多努力，能力還是不行，「走到這一步，才是最挑戰的時刻」。

「障礙者沒工作，造成的影響比想像大許多」她坦言，離開庇護工場沒這麼單純，一個人從有工作到沒工作，最直接的是經濟損失，從工作獲得的生活重心、成就感、自我價值感，對障礙者本人跟家屬都很重要。

莊惠清至今服務廿七名個案，其中十五名離開工場後，五人轉往社政機構，三人繼續找其他工作，七人回歸家庭。