臺灣豐水果月曆 早鳥優惠

聯合報每年熱賣的年度月曆，二○二六年新版恢復以水果為主角的「臺灣豐水果月曆」，仍以美麗、真實感十足的臺灣特有水果為主，保留原有的記事功能，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的水果照片時，獲得各類水果營養和料理常識。

十二月份的水果安排依序是草莓、桶柑、蜜棗、鳳梨、小番茄、芒果、荔枝、葡萄、文旦、甜柿、甘露梨及火龍果，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾看了心情好，又可天天豐盈健康。

定價每份二五○元，早鳥優惠一八○元，搭配二○二六健康誌（定價三○○元）合購，只要三八八元，再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多。詳情請參閱聯合報或電詢(02)86925588轉2974；網購請上：有設計。