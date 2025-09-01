聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣豐水果月曆 早鳥優惠

聯合報／ 本報訊
二○二六「臺灣豐水果月曆」保留原有的記事功能，另有專家調配的食譜。圖／聯合報提供
二○二六「臺灣豐水果月曆」保留原有的記事功能，另有專家調配的食譜。圖／聯合報提供

聯合報每年熱賣的年度月曆，二○二六年新版恢復以水果為主角的「臺灣豐水果月曆」，仍以美麗、真實感十足的臺灣特有水果為主，保留原有的記事功能，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的水果照片時，獲得各類水果營養和料理常識。

十二月份的水果安排依序是草莓、桶柑、蜜棗、鳳梨、小番茄、芒果、荔枝、葡萄、文旦、甜柿、甘露梨及火龍果，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾看了心情好，又可天天豐盈健康。

定價每份二五○元，早鳥優惠一八○元，搭配二○二六健康誌（定價三○○元）合購，只要三八八元，再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多。詳情請參閱聯合報或電詢(02)86925588轉2974；網購請上：有設計

月曆 水果 食譜

延伸閱讀

聯合報黑白集／賴狐斷尾記

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

聯合報奪社會光明面報導獎特優 游美月：監督與關懷是媒體重要價值

相關新聞

帶長輩上班 讓照顧者變照護員 重返職場

為照顧失能失智父母，不少中年人離開職場，卻陷入經濟窘迫、照顧沉重等雙重壓力，家庭照顧者關懷總會推出「帶長輩上班」計畫，照...

庇護工場員工退場機制 擬改團隊評估

庇護工場是身心障礙者的職訓中繼站，還是安心做到老的庇護所？全台庇護工場一六三家，員工二千多人，去年轉銜率（轉至一般職場比...

日本輸台食品 取消逐批輻射查驗

日本福島核電廠受三一一大地震及海嘯影響，發生輻射外洩事件，福島食品輸台也引發爭議，原本相關產品輸台之前必須提供產地證明及...

讀者9月號 長胖會變笨？

長胖會讓人變笨嗎？作著認為「是的，肥胖會讓人變笨」。最新一期9月號《讀者》雜誌，作者引述多個權威學術期刊研究指出，一個人...

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

健康名人堂／從壁虎得到靈感的癌症療法

幾千年來，壁虎一直帶給人類靈感，也帶來不少驚奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。