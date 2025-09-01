庇護工場員工退場機制 擬改團隊評估

庇護工場是身心障礙者的職訓中繼站，還是安心做到老的庇護所？全台庇護工場一六三家，員工二千多人，去年轉銜率（轉至一般職場比率）僅百分之三點八四，老的出不去、新的進不來，勞動部擬推新「退場」機制。

身心障礙者老化較早，可能四十幾歲就開始退化。統計至今年六月，庇護員工年齡介於卅五歲到四十五歲，占二成六左右，四十五歲以上占一成四。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀表示，庇護工場定位是職業訓練場所，不是照顧型安置機構，當庇護員工職能無法提升到一般性職場就業，又不能達到產能目標，就不適合待在庇護工場，發展署六月推動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，加強庇護員工見習機制、提高企業雇用意願，針對老化庇護員工的「退場」機制，近期也將有新作法。

劉玉儀說，庇護員工每兩年進行一次工作能力評估，過去若評為不適任，由庇護工場、家長雙方討論，但家長端往往阻力大，新作法改採團隊評估，以地方政府或職評單位邀集職管員、職評員、庇護工場代表、社政或衛政代表等，一起會同評估老化庇護員工何去何從。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉說，老化員工離場，若由庇護工場來做評估會很尷尬，會落入勞資關係，若政府願意跳出來，第三者評量，家長也許會相對信服，樂見其成。但他也指出，不管是轉到長照、小作所（身心障礙者社區日間作業設施）或日照中心，銜接資源本來就有，但如何讓家長轉換心態，孩子從賺錢領薪水，變成要付費，這個關卡很難克服。

「現在套在庇護工場的規定很矛盾。」育成社福基金會副執行長蔡惢珍指出，能力好的員工要轉出到一般職場，產能下降的老化員工轉不出去，當產能下降卻維持能力最巔峰的薪資，工場該怎麼維持運作？庇護工場又要回應市場需求、自負營虧、永續經營。她認為，接下來改採團隊評估，會是一個好的開始。