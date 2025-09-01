桃園珍珠海岸音樂節 逾20萬人次朝聖

二○二五桃園珍珠海岸國際音樂節八月廿九日起在竹圍漁港登場，這場主打「台灣離世界最近的音樂節」，祭出國內外超強卡司，三天下來累積吸引逾廿萬人次到場狂歡，活動最後一天，粉絲們在台下跟著偶像齊聲嗨唱，現場宛如大型ＫＴＶ。

首度舉辦的珍珠海岸國際音樂節邀集國內外知名藝人演出，國際卡司包括韓國人氣團體ＫＡＲＤ、越南歌手ＭＩＮＨ，及印尼創作歌手Ardhito Pramono。台灣方面則有動力火車、宇宙人、Matzka等金曲獎得主輪番上陣，最後由人氣樂團玖壹壹壓軸演出。

活動期間，ＮＢＡ球星唐斯（Karl-Anthony Towns）和「可愛」雷納德應邀來台參與活動，為音樂節增添驚喜，更吸引不少籃球迷專程前往一睹球星風采，現場尖叫聲不斷。

儘管連日高溫，但粉絲們的熱情絲毫不減，許多歌迷從下午時段就在會場外排隊等候，頂著烈日揮汗守候偶像演出。活動最後一天，台下觀眾跟著台上藝人齊聲合唱，氣氛相當熱烈。

桃園市觀旅局表示，國際音樂節成功結合音樂演出、運動賽事、原住民ＬＡＬＡＩ音樂，及鐵玫瑰熱音賞等多元活動軸線，展現桃園作為國際都市的多樣文化面貌。竹圍漁港所在的桃園珍珠海岸全長四十六公里，擁有漁港、石滬、沙丘、燈塔及藻礁等豐富海岸地景。不少遊客趁此機會探索當地著名的豬鼻子海灘，在欣賞音樂表演之餘，也能感受海岸夕陽西下的自然美景。