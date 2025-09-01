僅7％長者會去 日照中心課程應更多元

衛福部為配合明年施行「長照十年計畫三點○」政策，希望失能失智長者多至日照中心上課，但調查發現，現有九十萬名被照顧者中，僅百分之七選擇日照中心。家庭照顧者關懷總會調查發現，許多長輩不願到日照中心，原因在於課程無趣，建議設計多元課程，讓長輩去玩、去上課。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，許多日照中心均安排唱卡拉OK活動，但喜歡唱歌的長者並不多，大多數民眾總是一邊聽著歌、一邊打瞌睡。建議日照中心應多多安排長輩有興趣的活動，例如打麻將、懷舊課程。

此外，許多家人想送失智長輩到日照中心，但直接問「去日照中心好不好？」，甄瑞興表示，「這是錯誤方式」，連幼年級學童上學都可能喊著頭痛、不想上學，怎能要求失能銀髮族做出正確判斷。建議以鼓勵等方式，半強迫地讓長輩到日照中心，通常過了一至二周的適應期，就能結交新朋友，甚至周六、日等例假日，也喊著「要去找同學」。

不過，家總秘書長陳景寧表示，日照中心擺設、課程應該更活潑些，且符合年輕時代的回憶，例如，喜歡務農的長輩希望擁有一塊的快樂農場，親近土地。年輕時愛至咖啡館喝咖啡、看書的長者，則希望日照也能有咖啡香，氛圍像是咖啡館地典雅。

衛福部長照司副司長吳希文表示，衛福部去年嘗試將智慧科技導入日照中心，依長輩需求設計課程，例如飛輪（騎單車）運動時搭配實境風景、街道等投影，讓長輩感覺像在戶外騎車；另透過遊戲式的課程，來促進認知、肢體功能等，部分日照中心甚至安排互動式療癒機器人與長輩聊天。