開放中醫使用超音波 年底有望上路

歷經長達十年法律訴訟，南韓「韓醫學」在去年成功爭取到合法使用超音波的權利，依照我國現行規定，中醫診所不得設置超音波儀器，衛福部中醫藥司表示，中醫師全聯會積極推廣超音波診療訓練課程，今年底有機會上路，作為中醫師執行針灸、復健等重要評估依據。

「第廿一屆國際東洋醫學學術大會」昨於台大國際會議中心舉辦，中醫藥司司長蘇奕璋表示，韓國「韓醫學」為韓國的傳統醫學，類似台灣的中醫學系，自去年起，韓醫結合超音波儀器為病患看診，讓傳統醫學治療更加精準，推升醫療模式。

「韓國推動超音波使用，與台灣中醫有關。」大韓韓醫醫師協會會長尹星燦表示，二○一八年台灣中醫師已可使用Ｘ光、抽血檢驗等工具，都是由健保給付，這讓韓國急起直追。經過多年努力，去年韓國憲法庭解釋，韓醫師也能合法使用超音波，未來將爭取韓醫可執行醫美雷射。

蘇奕璋表示，超音波協會與中醫師全聯會多次開會，已有良好溝通及共識，積極推動開放使用。中醫師全聯會啟動醫用超音波教育訓練課程，至於適法性問題爭議不大，關鍵在使用者是否具備專業知識與操作能力。

至於中醫使用超音波的應用範圍？蘇奕璋表示，應以針灸與婦科等領域為先，例如，民眾因運動或工作造成肌肉組織損傷，到中醫門診尋求針灸或推拿協助時，透過超音波即可掌握是否骨折或軟組織損傷，精準評估是否適合施針，或轉診至醫院進一步治療。