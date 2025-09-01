長照心聲／照顧病母 每天傍晚被迫床上躺平

「這五年來，傍晚六點就得上床準備睡覺，當我說出這事，很多人不能理解。」五十四歲潘小姐長期獨自照顧患有憂鬱等精神症狀的八十六歲媽媽，只能辭去工作，一直被綁在家裡，但也體會到「照顧者絕對沒有須為家人奉獻的這件事」，為此，參與家總計畫，想成為照服員，肯定自我。

潘小姐表示，媽媽在廿年前出現憂鬱等精神症狀，前十年由爸爸照顧，父親罹癌病逝後，她一肩扛起照護責任，壓力沉重。長期飽受憂鬱症之苦的媽媽，最近五年習慣傍晚六時躺在床上，且客廳不能開燈、不能打開電視，這讓人難以接受。兩人歷經無數次的衝突，她無法改變媽媽作息，不得不妥協，母女倆傍晚六時就在床上躺平。

潘小姐指出，每次分享這故事時，大家都稱她是「現代農夫」，那時常至隔天凌晨六時才睡著，兩個多小時後，又得上班，身心無法負荷。過了二年多，她受不了問媽媽「這樣躺床不無聊嗎？」，媽媽回「有一點」，最後找到折衷辦法，兩人一起聽著有聲劇Ａｐｐ，討論劇情，終於找到生活連結點。

平時生活仍是爭吵不斷，潘小姐指出，只要出門與朋友聚餐，媽媽會用各種方式阻攔，情緒勒索地問「天氣好像要下雨了！」、「外面好像會塞車！」如果她堅持出門，媽媽進一步問「幾點會回來」，然後使出苦肉計，擔心下雨時家裡漏水，整夜無法入眠。

長期下來，潘小姐曾懷疑自己跟媽媽一樣精神耗弱，所幸最後想通了，不再堅持許多事情，「只要媽媽開心、我開心就好」，千萬不要把自己也拖下去了，照顧者沒有必要為家人徹底奉獻，也應有自己的人生。

「如果，今天和媽媽一起演的是喜劇，我不會累，但每天都在吵，真的很累。」潘小姐說，長期獨自照顧媽媽，不得不辭去工作，但一直被綁在家裡，母女常大吵大鬧，心力交瘁。當得知「帶長輩上班」計畫時，立即報名參加，如果成為照服員，可繼續照顧媽媽，還可賺錢，肯定自我，增加成就感。