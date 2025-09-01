食藥署長專訪／姜至剛擬修藥事法迎戰缺藥 必要時限制供藥對象

衛福部食藥署掌管藥品、食品及醫粧三大領域，以往署長均來自藥界學者，新任署長姜至剛則是首位出身於醫界，上任前遭藥界質疑。他接受本報專訪時提出為官哲學為「寧願考低分，不願沒朋友」，以溝通為首要之務，在面臨國際貿易導致藥品短缺議題時，絕不怯戰。

因應美國總統川普藥價最惠國待遇政策要求，外界擔心國際藥品供應鏈受挫，藥物短缺恐成常態。對此，姜至剛指出，為強化藥品供應鏈韌性，著手研議修正藥事法第廿七條之二，授權食藥署於必要時限制藥品供應對象，若某一藥品有供應不足之虞時，可在必要時限制該藥品，或專案核准製造、輸入藥品供應對象，供應範圍、期間及數量也由該署掌握，確保藥品公平分配，用在刀口上。

近期短效胰島素缺貨等缺藥議題，引發討論，姜至剛坦言，各國均面臨藥品韌性議題，食藥署建立短缺藥品通報中心，統計一一二至一一四年共接獲一六一一件短缺通報，目前仍在處理中案件不到廿件。國內多數原料藥仰賴國際進口，將規畫建立區域聯防機制，與周邊國家合作，縮短供應鏈彼此支援。

上任不久，新冠疫情升溫、快篩短缺，姜至剛親自與快篩業者建立溝通管道，當時染疫人數少，業者多持觀望態度，以致許多民眾買不到快篩。為此，他拜託業者增產，終獲同意。隨後，又遇通路鋪貨阻力，四大超商只有二家業者願意鋪貨快篩，他公開提出「召開記者會表揚參與鋪貨廠商」想法，另二家超商不願「落人後」，同意鋪貨，順利解除這一波快篩危機。

姜至剛為國內著名的毒物權威專家，專長食安議題，從醫界走入藥界，自嘲是「叢林小白兔」。他說，在醫學院時，教導學生「與人為善、和睦處事」，保持「寧願考低分，不願沒朋友」中心思想，此理念轉變成他為官哲學，上任後以溝通為首要之務。