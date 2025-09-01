帶長輩上班 讓照顧者變照護員 重返職場

為照顧失能失智父母，不少中年人離開職場，卻陷入經濟窘迫、照顧沉重等雙重壓力，家庭照顧者關懷總會推出「帶長輩上班」計畫，照顧者受訓後成為照服員，至日照中心工作，照護自家長輩及其他失能個案，達到「長輩去日照中心上學，自己上班賺錢」目標。

全國有近九十萬名失能者無法自理生活，需旁人照顧，衛福部統計，近七成主要照顧者並未就業，又以中壯年族群居多。家總秘書長陳景寧表示，部分上班族為了照顧失能失智長輩而離開職場，少了收入，且照顧壓力沉重，稍有不慎，就可能釀成長照悲歌。

為此，「帶長輩上班」計畫孕育而生，陳景寧指出，如果照顧者成為照服員，除了可以至日照中心工作，轉移注意力，減輕經濟壓力，一起同來的失能長輩也能獲得妥善照護，等於一舉數得。

陳景寧指出，照顧者成為照服員，不僅重返職場，賺取日照中心月薪，政府另有加碼，只要工作穩定十八個月，即可領取最高十點八萬元缺工獎勵金。該計畫於今年三月上路，共有十七人報名，女性十六人、男性一人，動機為增加經濟收入、自我發展與成就感、改變現況。

在十七人中，三人在報名後完成培訓，在家總安排下，陸續與雇主媒合，不過，其中一人最後婉拒成為照服員，一人則因被照顧者病情變化而停擺，僅有一人即將完訓，最近就會在某日照中心上班。家總分析，大部分照顧者擔心自己無法適應職場，以及承受身體負荷與責任，因此，不希望全職，而是彈性上班，工時少一點沒關係。

陳景寧表示，目前家總與靈糧堂北區八家日照中心合作，提供照服員友善環境與彈性工時，另搭配社工三至六個月的陪伴支持服務，希望提高這批由照顧者轉做照服員的工作意願，並透過再次工作，找到自我價值，及生活動力。

衛福部長照司副司長吳希文指出，正執行中的「互助喘息」計畫，希望失能者到日照中心與人互動，讓照顧者獲得休息。如照顧者經專業培訓成為照服員，不論在日照中心服務，或成為家庭托顧員，均可照顧更多的失能長輩，值得鼓勵。