日本輸台食品 取消逐批輻射查驗

日本福島核電廠受三一一大地震及海嘯影響，發生輻射外洩事件，福島食品輸台也引發爭議，原本相關產品輸台之前必須提供產地證明及輻射檢測證明，逐批查驗。然衛福部食藥署八月廿九日廢止這項規定，所有日本食品輸台均比照常態，取消逐批抽驗，但仍將依「食安法」抽驗產品輻射，把關食安。

民國一○○年日本爆發福島核災事件，迄今十四年，食藥署仍嚴格把關輻射地區產品，去年九月公告，全面解除福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原禁止品項，但仍要求此五縣市所有產品輸入時需檢附產地證明及輻射檢測證明，且於邊境採取逐批查驗，而日本國內因輻射而「限制流通產品」仍不得輸台。

食藥署表示，起初停止輻射地區食品輸台迄今十四年間，逐步放寬規定，陸續開放部分縣市產品輸入，並執行邊境抽查日本輸台產品輻射情況，合計檢驗廿六萬三千多批次，均在合格範疇，評估為「風險可忽略」的最低風險程度。

海洋大學食品科學系教授凌明沛指出，食藥署一○六至一○九年委託專家執行研究，了解日本曾受輻射地區食品輻射風險，結果發現，即使在當地採買的食品，對民眾健康威脅也不會構成疑慮，屬於「風險可忽略」。食藥署從核災發生的一○○年至今年六月八日止，抽驗輻射日本產品，僅二五七件驗到微量輻射，而今年僅於六月八日發現二例，評估檢出濃度、民眾攝食量，屬於「風險可忽略」。

除了中國大陸、韓國及俄羅斯外，世界各國對於日本福島食品均已回歸常態管理。食藥署指出，根據我國邊境對日本輸入食品查驗結果，綜合國內專家風險評估，考量各國均取消日本產品輸入限制，且國際原子能總署也認可日本已採妥適監測及因應措施，決議日本食品產品輸入管制措施回歸源頭管理，管理機制回歸常態，但仍將持續抽樣檢驗相關產品輻射情況，確保食品安全。