讀者9月號 長胖會變笨？

聯合報／ 台北訊
長胖會讓人變笨嗎？是《讀者》雜誌9月號焦點。圖／讀者雜誌提供
長胖會讓人變笨嗎？作著認為「是的，肥胖會讓人變笨」。最新一期9月號《讀者》雜誌，作者引述多個權威學術期刊研究指出，一個人體重愈重，大腦體積可能愈小；肥胖會導致認知能力下降，終點可能就是罹患阿茲海默症。體重減輕不只是為了外表好看，更是為了擁有一個聰明、清醒的頭腦。

「對AI說謝謝」一文指出，人工智慧（AI）愈來愈普遍，很多ChatGPT用戶也會對AI說謝謝。為何他們習慣說「謝謝」、「請」這類的禮貌用語，即便對機器亦然，因為這種面子理論可幫助維持社會關係、達到交際目的。對AI說謝謝，是想讓AI留下好印象。

今年是抗戰勝利80周年，本期摘錄的「1941年的銀信」這篇文章述說1941年廣東一個小村落的故事，這封信保存了84年，信紙都已泛黃、許多字跡已模糊，但當地耆老看一次掉一次淚，那是海外華僑當年在日軍踐踏村民時，集資寄回家鄉的買飯錢。

