長輩不愛去日照中心？醫曝千萬別問「2句話」 家總盼課程設計更多元

衛福部為配合明年施行「長照10年計畫3.0」政策，依今年6月公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，9月新制將放寬聘僱外籍看護工的被照顧者家庭，於原核定額度下適用日間照顧及家庭托顧服務，以延緩長輩失能、失智狀況。家庭照顧者關懷總會表示，但許多長輩不願到日照中心，原因是課程無趣，建議應設計多元課程，讓長輩去玩、去上課，而不是去繼續被照顧。

家總秘書長陳景寧說，經調查發現，國內近九十萬名照顧者使用居家照顧服務占比約41%，使用日照中心僅7%，兩者約相差6倍，原因是長輩認為日照中心課程無聊、不想去，而長輩到日照參與活動，應與生活經驗有關，如一名長輩年輕時常到咖啡館喝咖啡、看書，其希望日照中心的氛圍能像咖啡館，也能喝杯咖啡，或是喜歡務農的長輩可以提供一小塊的快樂農場等，呼籲日照中心的擺設、裝置、課程都能在活潑一點。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，許多家人想送失智長輩進入日照中心，減輕照顧負擔，但卻是詢問長輩「要不要去日照中心」或「去日照中心好不好」，這其實是錯誤方式，因失智長輩在很多事情上已無法自行判斷，又面對陌生環境，當然不想去，這時需帶有「命令」、「指揮」、「鼓勵」方式，半強迫的讓長者到日照中心，經1至2周適應期，並結交到朋友後就會想去，甚至日照中心周六、日休息時都會想去。

至於，日照中心的課程確實也應符合長者需求。甄瑞興指出，許多日照中心都有安排Ｋ歌的活動，但往往看到僅少數長者很開心，多數長者在打瞌睡、無法投入的畫面，建議應多關注長者需要，安排其有興趣的活動，增加長者參與意願。

衛福部長照司副司長吳希文說，衛福部去年開始推動智慧科技導入日照中心，如騎單車運動時搭配實境的風景、街道等投影，讓長輩騎車時感覺就像在戶外，或是遊戲式的課程，以促進認知功能、肢體功能等，若是不想運動的長輩，也安排有靜態課程等。甚至部分日照中心安排有互動式療癒機器人可與長輩聊天等，鼓勵日照中心應依長輩需求設計課程。